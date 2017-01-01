四半期アップデートビデオジェネレーター: ダイナミックなビジネスレポートを作成

乾いたデータを魅力的なビデオレポートに簡単に変換。AI駆動のテンプレートとシーンを活用して、利害関係者を引き付け、社内コミュニケーションを強化します。

部門長向けの1分間の社内コミュニケーションビデオを作成し、四半期ごとの包括的なアップデートビデオジェネレーターとして、主要な指標と成果を明確に強調します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、HeyGenの「テンプレートとシーン」からデータ駆動型のビジュアルを取り入れ、情報を効率的に伝え、自信に満ちた明瞭な「AIアバター」のナレーションで補完します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
外部の利害関係者や投資家向けに90秒の魅力的なビデオを開発し、標準的なビジネス四半期報告プレゼンテーションをインパクトのあるビジュアルストーリーに変えます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用し、洗練されたプロフェッショナルなグラフィックスと権威ある「ナレーション生成」を特徴とし、財務パフォーマンスと戦略的方向性を明確にし、「AI駆動のテンプレート」が作成プロセスを効率化する方法を強調します。
サンプルプロンプト2
製品チームとR&D向けに2分間の説明ビデオを制作し、最新の四半期開発ロードマップを詳述します。このビデオは四半期開発ビデオメーカーとして機能し、動的で情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの明確な説明ビジュアルを使用し、「字幕/キャプション」がすべての視聴者の理解を高め、スライドショーとプレゼンテーションのような包括的な概要を提供します。
サンプルプロンプト3
45秒の簡潔な全社向け発表ビデオを設計し、迅速な四半期アップデートビデオジェネレーターとして機能し、四半期の成果を一貫したブランディングで祝います。ビデオは明るく、ブランド化され、プロフェッショナルなビジュアルスタイルを持ち、「AIアバター」が「ナレーション生成」を通じてメッセージを伝える魅力的な内容で、企業のアイデンティティを維持するために利用可能な「テンプレートとシーン」に基づいて構築されています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

四半期アップデートビデオジェネレーターの使い方

主要な指標とレポートを魅力的なビデオプレゼンテーションに簡単に変換し、利害関係者に情報を提供し、社内コミュニケーションを強化します。

1
Step 1
既製のテンプレートを選択
プロフェッショナルな既製のテンプレートから選択して、四半期アップデートビデオを開始します。テンプレートとシーンの機能がプレゼンテーションの構造を瞬時に整えます。
2
Step 2
スクリプトを入力
四半期報告のスクリプトを貼り付けるだけで、スクリプトからのテキストビデオジェネレーターが自動的にテキストをダイナミックなビデオシーンに変換します。
3
Step 3
AIアバターを追加
リアルなAIアバターを使用して、主要な指標を提示し、ビデオを強化します。AIアバターは、従来の撮影を必要とせずにプロフェッショナルな人間のタッチを提供します。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
ロゴや会社の色を使用してブランディングの一貫性を確保します。ビデオを完成させ、簡単にエクスポートして配布します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるリーダーシップメッセージを届ける

リーダーシップからの影響力のあるビデオメッセージを作成し、チームや利害関係者に将来の目標や戦略的方向性について動機を与えます。

background image

よくある質問

HeyGenはテキストからビデオ技術を使用して四半期アップデートビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenの強力なテキストからビデオジェネレーターを使用すると、四半期報告のスクリプトを直接ダイナミックなビデオに変換できます。テキストを入力するだけで、HeyGenがAI声優とカスタマイズ可能なシーンを使用してプロフェッショナルなコンテンツを生成し、四半期アップデートビデオジェネレーターのニーズを効率的に簡素化します。

HeyGenはAIアバターを使用してビジネス四半期報告プレゼンテーションを行うことができますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターとAI声優技術を統合しており、ビジネス四半期報告プレゼンテーションにリアルなプレゼンターを登場させることができます。これにより、エンゲージメントが向上し、主要な指標を洗練されたプロフェッショナルなタッチで伝えることができます。

HeyGenのAI駆動のテンプレートを使用した社内コミュニケーションのカスタマイズはどのように行えますか？

HeyGenは、社内コミュニケーションを魅力的にするための幅広いAI駆動のテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを提供しています。ロゴや色を含むブランディングコントロールを簡単に適用し、すべての四半期開発ビデオメーカーのプロジェクトが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenは、広範なビデオ編集経験がないユーザーでもプロフェッショナルなレポートを作成するのに適していますか？

はい、HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターとして設計されており、事前の編集経験は必要ありません。既製のテンプレートライブラリと使いやすいインターフェースを備えており、四半期アップデートやプレゼンテーションのためにプロフェッショナルでダイナミックなビデオを迅速に制作できます。