わずか45秒で、マーケティングチーム向けの洗練されたブランドレポートを簡単に作成することを想像してください。このダイナミックなビデオは、マーケティングマネージャーや小規模ビジネスオーナーを対象に、HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、生のデータを明るいビジュアルと明確で自信に満ちたナレーションで素晴らしいブランドレポートに変える方法を紹介し、デザインの頭痛を解消します。

サンプルプロンプト1
洗練された60秒のビデオは、金融アナリストやスタートアップ創業者を対象に、説得力のある四半期投資家レポートを作成する方法を示します。洗練されたビジュアルスタイルと権威ある声で、AIアバターが主要な指標を提示し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してプロフェッショナルなビジュアルを統合し、信頼を築き、重要な情報を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
この魅力的な30秒のビデオは、プロジェクトマネージャーやチームリーダーに直接語りかけ、影響力のあるプロジェクト更新のためにレポートをカスタマイズしデザインする方法を示します。インタラクティブなビジュアルスタイルと親しみやすく役立つトーンを通じて、HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターと自動字幕/キャプションを強調し、コラボレーションと明確なコミュニケーションを簡単にします。
サンプルプロンプト3
データアナリストやコンテンツクリエイター向けに、複雑なデータを魅力的なオンラインレポートに変える方法を45秒の簡潔なビデオで発見してください。効率的な声で語られる情報豊富でビジュアルに駆動されたプレゼンテーションは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、プラットフォーム全体でデータビジュアライゼーションを最適化し、洞察が常にプロフェッショナルに表示され、簡単に共有できるようにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

四半期更新ジェネレーターの使い方

AIによる自動化とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルでブランド化された四半期レポートを簡単に生成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
四半期更新に特化したプロフェッショナルにデザインされたレポートテンプレートの多様なライブラリから選択し、作成プロセスを開始します。
2
Step 2
データを追加
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してデータ、テキスト、ビジュアルを入力します。チャートやグラフを簡単に統合して、明確なデータビジュアライゼーションを実現します。
3
Step 3
カスタマイズと自動化
AIによる自動化を活用してコンテンツを磨き、ブランドの一貫性を確保し、ブランドレポートのための洞察を自動生成します。
4
Step 4
レポートをエクスポート
完成した四半期更新を高品質のPDFなどのさまざまな形式でダウンロードし、ステークホルダーと共有する準備を整えます。

使用例

内部チームの更新を強化

AIビデオを活用して内部の四半期ブリーフィングをよりダイナミックにし、重要な情報がチームによって簡単に理解され、保持されるようにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなブランドレポートの作成を支援しますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートのライブラリを提供し、ブランド統合を行いながら、レポートのための素晴らしいプロフェッショナルビジュアルを簡単にカスタマイズしてデザインすることができます。

HeyGenでレポートのデザインやビジュアル要素をカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、ドラッグ＆ドロップエディター、ブランディングコントロール、データビジュアライゼーションツールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、ユニークで視覚的に魅力的なレポートを作成することができます。

HeyGenのAIレポートジェネレーターを使用してどのような種類のレポートを生成できますか？

HeyGenを使用すると、四半期更新、マーケティングレポート、販売レポート、財務概要など、カスタマイズされたデザインとプロフェッショナルなビジュアルを備えた幅広いプロフェッショナルレポートを作成できます。

HeyGenはレポートテンプレートを提供して作成プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたテンプレートの包括的なコレクションを特徴としており、高品質のレポートやプレゼンテーションを効率的に作成することができ、貴重な時間を節約します。