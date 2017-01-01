わずか45秒で、マーケティングチーム向けの洗練されたブランドレポートを簡単に作成することを想像してください。このダイナミックなビデオは、マーケティングマネージャーや小規模ビジネスオーナーを対象に、HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、生のデータを明るいビジュアルと明確で自信に満ちたナレーションで素晴らしいブランドレポートに変える方法を紹介し、デザインの頭痛を解消します。

