魅力的なレポートのための四半期研究概要ビデオメーカー

動的なテンプレートとシーンを使用して、四半期ごとの概要を作成し、報告プロセスを効率化し、視聴者を魅了します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
外部のクライアントやパートナーを対象とした、魅力的な60秒の四半期総括ビデオメーカーのプレゼンテーションを開発します。このビデオは、ブランド化されたビジュアルを使用し、HeyGenのAIアバターとナレーション生成を活用して、四半期の成果をフレンドリーかつプロフェッショナルに総括し、クライアントとのコミュニケーションを強化します。
サンプルプロンプト2
会社全体の従業員や一般の視聴者向けに、重要な洞察を概説する簡潔な1分間のサマリーレポートビデオメーカーの説明を制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで理解しやすく、アニメーション化されたデータポイントとアクセスしやすいナレーションを取り入れ、HeyGenの動的なテンプレートとシーン、自動字幕/キャプションを使用して広範なリーチを実現します。
サンプルプロンプト3
研修生や新入社員向けに、複雑なトレーニングビデオを分解するための情報豊富な2分間のAIビデオサマライザーを設計します。この指導ビデオは、学習を強化するために関連するストック映像と画面上のテキストを活用し、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートと柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートをさまざまなプラットフォーム向けに利用します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

四半期研究概要ビデオメーカーの使い方

AIビデオメーカーを使用して、四半期研究データを魅力的でプロフェッショナルなビデオサマリーに簡単に変換し、時間を節約し、視聴者の理解を深めます。

1
Step 1
研究スクリプトを貼り付ける
まず、四半期研究概要のスクリプトをプラットフォームに貼り付けます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を活用して、テキストを編集可能なビデオドラフトに変換し、初期シーンを即座に生成します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択する
豊富な動的テンプレートとシーンのライブラリから選択し、データを効果的に視覚化します。AIアバターを統合して、発見を提示し、概要をより魅力的で個人的なものにします。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションとブランディングを追加する
高度なナレーション生成を利用して、リアルな声でレポートを明確に伝えます。ブランディングコントロールを適用して、ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
概要ビデオをエクスポートする
最終的な四半期研究概要ビデオを確認します。オンラインビデオエディターを使用して、最後の微調整を行い、複数の形式で簡単にエクスポートして、サマリーレポートビデオメーカーの作品を完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

より多くのコースを作成し、世界中の学習者にリーチ

詳細な四半期概要を教育的なビデオコンテンツとして開発し、多様な社内外の視聴者に効果的に情報を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenは四半期総括ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、ビジネスデータとレポートを魅力的なサマリービデオに変換します。四半期総括やサマリーレポートを含むビデオを迅速に生成できるAIビデオサマライザーにより、広範な編集なしでプロフェッショナルなビデオを作成できます。

HeyGenはビデオ要約のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenのAIビデオサマライザーは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する技術、自動字幕、高品質のナレーション生成を使用して、コンテンツの重要な概念を明確に伝えます。ユーザーは要約をカスタマイズし、動的なテンプレートを利用してデータの視覚化を簡単に強化できます。

HeyGenはビジネスプレゼンテーションのブランディングとカスタマイズに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをビデオに組み込むことができます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと動的なテンプレートにより、ビジネスプレゼンテーションや社内コミュニケーションのためのカスタマイズされたブランドビデオを簡単に作成できます。

HeyGenは多言語の要約とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語の要約をサポートし、自動字幕と多言語での強力なナレーション生成を通じてアクセシビリティを向上させます。これにより、多様でグローバルな視聴者に効果的にサマリーレポートやビデオコンテンツを伝えることができます。