魅力的な更新のための四半期開発ビデオメーカー
スクリプトを魅力的な四半期更新ビデオに簡単に変換します。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、内部コミュニケーションを強化し、投資家を感動させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ステークホルダーと技術リーダー向けに2分間の情報ビデオを作成し、最新の機能リリースビデオと重要な技術的進展を強調します。洗練されたデータ駆動型のビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルなモーショングラフィックスと明確な字幕を使用します。ナラティブはスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用してシームレスに生成され、投資家向けプレゼンテーションのために複雑な詳細を正確に伝えます。
顧客向けに60秒の魅力的な製品ビデオを開発し、新しいソフトウェア機能をデモンストレーションし、顧客教育を提供します。ビジュアルスタイルは鮮やかでユーザーフレンドリーにし、テンプレート＆シーンライブラリからのダイナミックなシーンを通じて製品の利点を示し、魅力的なメディアライブラリ/ストックサポートで強化します。全体のトーンは親しみやすく、ユーザーを新機能に案内します。
プロジェクトマネージャーとチームリーダー向けに45秒の月次進捗要約ビデオを制作し、協力的な成果と主要な開発マイルストーンを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで効率的にし、一貫したブランディング要素とダイナミックなトランジションを活用し、さまざまな内部プラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化します。プロフェッショナルなナレーション生成により、チームの協力努力を伝える際の明確さとインパクトを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスクリプトからAIを活用したビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストを魅力的なビデオに変換することでビデオ制作を革新します。高度なAIビデオ生成技術を使用して、スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAI機能がリアルなナレーションを自動生成し、選択したビジュアルと同期させ、コンテンツ制作を効率化します。
HeyGenは企業ビデオに私のブランディングを組み込むことができますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴ、色、フォントをすべての企業ビデオにシームレスに統合できます。これにより、四半期更新から投資家向けプレゼンテーションまで、すべてのコンテンツが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenでのビデオ作成に利用できるAIアバターの種類は何ですか？
HeyGenは、リアルでスタイライズされたオプションを含む多様な高品質AIアバターを提供しており、ブランドやメッセージを表現するために完全にカスタマイズできます。これらのAIアバターは、自然な表情とスタジオサウンド品質でスクリプトを伝え、すべてのビデオ作成ニーズにおいて視聴者の関心を高めます。
HeyGenはキャプションや画面録画などの高度なビデオ編集機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは自動キャプションや画面録画などの基本的なビデオ編集機能を統合しており、コンテンツを充実させます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してキャプションを簡単に追加および同期でき、統合されたトランスクリプションツールが正確性を保証し、アクセシビリティとエンゲージメントをさらに向上させます。