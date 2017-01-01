トレーニングビデオジェネレーター：L&Dチームを強化

HeyGenのAIアバターを使用して、テキストを魅力的なトレーニングビデオに簡単に変換し、L&Dチームの従業員開発を強化します。

新しい製造業の従業員向けの1分間の品質管理トレーニングビデオを作成し、基本的な検査手順を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、明確なステップバイステップのアニメーションや製品のクローズアップを特徴とし、権威あるAIナレーションが付随します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン機能を効果的に活用して、構造化されたトレーニングモジュールを迅速に組み立て、AIアバターを使用して情報を明確に提示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
生産ラインの監督者とL&Dチーム向けに、非適合材料の取り扱いに関する改訂されたプロトコルに焦点を当てた1.5分間の技術トレーニングビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に詳細で指導的であり、画面上のプロセスフローと正確な口頭指示を組み込み、アクセシビリティのために字幕/キャプションを強化します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用することで、技術コンテンツの正確性と一貫性を確保します。
サンプルプロンプト2
既存のすべての従業員に向けて、最新の業界特有の品質基準に関する2分間のコンプライアンス研修の更新を行います。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連する高品質のビジュアルを調達し、落ち着いた情報提供のAIボイスを組み合わせた、魅力的なインフォグラフィックスタイルのビジュアルプレゼンテーションを特徴とします。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能は、異なる内部コミュニケーションチャネルでこの重要な更新を展開するために重要です。
サンプルプロンプト3
製品品質を維持するための集団的責任を思い出させる、45秒の従業員開発ビデオを生成します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン、およびスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、インスピレーションを与えるメッセージを迅速に作成するために、ダイナミックなシーントランジションとインスパイアリングな背景音楽を組み込んだ、アップビートで視覚的に魅力的なスタイルを必要とします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

品質管理トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを使って魅力的な品質管理トレーニングビデオを簡単に作成し、テキストをチームのための強力なビジュアルレッスンに変換します。

1
Step 1
トレーニングコンテンツを貼り付ける
既存の品質管理スクリプトや詳細なテキストをプラットフォームに貼り付けることから始めます。テキストを魅力的なビデオにシームレスに変換する力を活用します。
2
Step 2
AIアバターと声を選ぶ
ブランドを代表する多様なAIアバターから選び、トレーニーを導く自然で明瞭なナレーションのために声をカスタマイズします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
ロゴや色を含むカスタムブランディングコントロールでトレーニングコンテンツを強化します。ライブラリやストックサポートからメディアを統合して、重要な品質管理ポイントを説明します。
4
Step 4
エクスポートと展開
アスペクト比のリサイズでプロフェッショナルなトレーニングビデオを完成させ、さまざまな形式でエクスポートし、L&Dチームに即座に展開できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な指示を簡素化

.

複雑な品質管理手順や技術情報を明確で理解しやすいAIを活用したビデオレッスンに変換し、理解を深めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストを魅力的なビデオに簡単に変換できるようにします。高度なAIアバターとAIナレーションを活用して、高品質なトレーニングビデオの制作を効率化し、制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenを高度なAIビデオプラットフォームにしている技術的な特徴は何ですか？

HeyGenは洗練されたAIビデオプラットフォームとして構築されており、リアルなAIアバターや140以上の言語での包括的なナレーション生成などの強力な機能を提供します。その多言語ビデオプレーヤーはグローバルなリーチを確保し、複雑なビデオ制作を可能にします。

L&DチームはHeyGenを使って多様なトレーニングコンテンツを効率的に制作できますか？

もちろんです。HeyGenはL&Dチームに、技術トレーニング、コンプライアンス研修、従業員オンボーディングを含む多様な従業員開発コンテンツを迅速に制作する力を与えます。その豊富なテンプレートとシーンのライブラリは、さまざまなニーズに応じたプロフェッショナルなトレーニングビデオの制作を加速します。

HeyGenビデオのブランディングとカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴ、色、および特定のメディア資産を組み込んで一貫したブランド体験を提供できるようにします。プラットフォームはまた、豊富なメディアライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、すべてのビデオがブランドガイドラインに完全に一致するようにします。