新しい製造業の従業員向けの1分間の品質管理トレーニングビデオを作成し、基本的な検査手順を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、明確なステップバイステップのアニメーションや製品のクローズアップを特徴とし、権威あるAIナレーションが付随します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン機能を効果的に活用して、構造化されたトレーニングモジュールを迅速に組み立て、AIアバターを使用して情報を明確に提示します。

