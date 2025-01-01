目的ビデオメーカー：簡単に魅力的なビデオを作成
AIアバターを使用してプロフェッショナルな見た目のビデオを迅速に制作し、俳優なしでスクリプトを魅力的なビジュアルに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テックスタートアップやプロダクトマネージャーをターゲットにした、革新を高品質な動画で紹介するための45秒の製品発表動画を想像してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、製品デモンストレーションに焦点を当て、プロフェッショナルで最先端の技術を伝えるために魅力的なAIアバターによるナレーションを使用します。これはHeyGenの「AIアバター」の中核的な提供です。
マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエイターを対象にした、アクセスしやすさとインパクトを強調する60秒の魅力的なビデオマーケティング作品を開発してください。このビデオはプロフェッショナルでクリーンな美学を採用し、説得力のあるビジュアルと正確な「字幕/キャプション」を組み合わせて広範なリーチと理解を確保し、HeyGenの強力な「字幕/キャプション」機能を活用します。
ソフトウェアユーザーや潜在的なクライアント向けに、プラットフォーム内の主要機能を説明する30秒の「目的ビデオメーカー」チュートリアルを生成してください。ビジュアルスタイルは直接的でスクリーンキャプチャベースにし、スクリプトから簡単に生成された簡潔なナレーションを使用して、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用した洗練された指導的な「ビデオメーカー」デモンストレーションを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためにどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオメーカーで、簡単にビデオコンテンツを作成できます。強力なオンラインビデオメーカーを活用し、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオを含めて、効率的にクリエイティブなビジョンを実現します。
HeyGenはカスタムブランディングで高品質なビデオを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは高品質なビデオコンテンツを簡単に制作する力を提供します。プラットフォームにはカスタムブランディングオプションが含まれており、ロゴやブランドカラーを組み込んで、すべてのビデオマーケティングニーズに対して洗練されたプロフェッショナルな外観を確保できます。
HeyGenにはビデオ制作のためのどのようなクリエイティブアセットがありますか？
HeyGenは豊富なストックメディアライブラリと多様なビデオテンプレートを提供しており、クリエイティブプロジェクトを迅速に開始できます。シーンやデザイン要素を簡単に選択して、目立つビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenはプロフェッショナルなナレーションやテキスト読み上げのソリューションを提供していますか？
はい、HeyGenは高度なナレーション生成とテキスト読み上げ機能を備えています。これにより、プロフェッショナルなナレーションをビデオに追加し、視聴者に対して明確なコミュニケーションと魅力的なオーディオを提供できます。