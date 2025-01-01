出版社ビデオメーカー: AIで魅力的なビデオを作成
AIを活用したスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、高品質で魅力的なビデオを簡単に生成し、迅速なコンテンツ作成を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインコースの作成者を対象にした45秒の教育用説明ビデオを制作し、AIを活用したビデオ作成を通じて複雑な概念を明確に示します。ビジュアルとオーディオのスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、AIアバターが明確なボイスオーバー生成で簡潔なメッセージを伝え、幅広い視聴者に高度なトピックをアクセスしやすくします。
出版社の最新デジタルリリースを発表するための60秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成します。これは、どの出版社のビデオメーカーにとっても強力な資産となります。このコンテンツは、ソーシャルメディアビデオに最適で、インパクトのあるテキストオーバーレイを伴う高速なビジュアルプレゼンテーションを持ち、スクリプトから直接生成された明確なオーディオと重要な字幕/キャプションを備え、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを確保します。
デジタルマーケター向けの30秒のクイックチップビデオを開発し、オンラインビデオエディターを使用して既存のビデオコンテンツをさまざまなプラットフォームに効率的に適応させる方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、現代的で控えめなサウンドトラックを使用し、メディアライブラリ/ストックサポートとHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、シームレスなコンテンツの再利用を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオ作成を支援しますか？
HeyGenは高度な「AIを活用したビデオ作成」を利用して、ユーザーが「魅力的なビデオ」を簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは「ビデオストーリーテリング」を簡素化し、「プロフェッショナルなボイスオーバー」を生成し、リアルな「AIアバター」を組み込むツールを提供し、コンテンツを魅力的な体験に変えます。
HeyGenは効率的なビデオ制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは「コンテンツ作成」のために設計された強力な「AIを活用したツール」のスイートを提供しており、直感的な「ドラッグアンドドロップエディター」とカスタマイズ可能な「ビデオテンプレート」を含んでいます。広大な「ストックメディア」ライブラリと「提案されたシーン」にアクセスして、すぐに「プロフェッショナルなビデオ」を作成し、際立たせることができます。
HeyGenのAIアバターを多様なマーケティングキャンペーンに使用できますか？
もちろんです。HeyGenの革新的な「AIアバター」技術を使用すると、従来の撮影を必要とせずに、ダイナミックでパーソナライズされた「ビデオマーケティング」コンテンツを制作できます。これらのリアルなアバターを「プロフェッショナルなボイスオーバー」と統合して、さまざまな「ソーシャルメディアビデオ」やプラットフォームで効果的にメッセージを伝えることができます。
HeyGenはどのようにしてビデオが高品質でプロフェッショナルな外観を実現するのを保証しますか？
HeyGenは「プロフェッショナルなビデオ」を簡単に作成できるように設計されており、一貫したビジュアルアイデンティティを維持するための「ブランディングコントロール」を提供します。私たちのプラットフォームは、さまざまなアウトレットに対応する「アスペクト比のリサイズ」をサポートし、あらゆるソーシャルメディアやマーケティングチャネルに最適化された「高品質ビデオ」を制作するためのツールを提供します。