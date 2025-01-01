出版社ビデオメーカー: AIで魅力的なビデオを作成

AIを活用したスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、高品質で魅力的なビデオを簡単に生成し、迅速なコンテンツ作成を実現します。

新製品を紹介する30秒の活気あるマーケティングビデオを想像してください。小規模ビジネスオーナーが魅力的なビデオを作成することを目指しています。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを活用して、創造的なプロセスを迅速に開始できることを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインコースの作成者を対象にした45秒の教育用説明ビデオを制作し、AIを活用したビデオ作成を通じて複雑な概念を明確に示します。ビジュアルとオーディオのスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、AIアバターが明確なボイスオーバー生成で簡潔なメッセージを伝え、幅広い視聴者に高度なトピックをアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト2
出版社の最新デジタルリリースを発表するための60秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成します。これは、どの出版社のビデオメーカーにとっても強力な資産となります。このコンテンツは、ソーシャルメディアビデオに最適で、インパクトのあるテキストオーバーレイを伴う高速なビジュアルプレゼンテーションを持ち、スクリプトから直接生成された明確なオーディオと重要な字幕/キャプションを備え、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケター向けの30秒のクイックチップビデオを開発し、オンラインビデオエディターを使用して既存のビデオコンテンツをさまざまなプラットフォームに効率的に適応させる方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、現代的で控えめなサウンドトラックを使用し、メディアライブラリ/ストックサポートとHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、シームレスなコンテンツの再利用を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

出版社ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールでコンテンツを魅力的なビデオに簡単に変換し、視聴者を引き付け、オンラインプレゼンスを向上させましょう。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
既存のテキストからビデオコンテンツを生成するか、さまざまなテンプレートから選択して開始します。AIを活用したビデオ作成を利用して、出版社ビデオの初期構造を迅速に構築します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルと声を選択
豊富なメディアライブラリから選択するか、AIアバターを組み込んでメッセージを伝えましょう。ブランドとストーリーに合わせて要素をカスタマイズします。
3
Step 3
洗練されたキャプションとブランディングを追加
自動キャプション生成を使用してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。ブランドの独自の色とロゴを適用して、すべてのコンテンツで一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
多様なプラットフォーム向けにエクスポート
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームや配信チャネルに自動的に適応させ、最適な視聴を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツのリーチを拡大

広範なオンラインコースや教育コンテンツを効率的に開発し、グローバルな視聴者にリーチし、学習体験を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビデオ作成を支援しますか？

HeyGenは高度な「AIを活用したビデオ作成」を利用して、ユーザーが「魅力的なビデオ」を簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは「ビデオストーリーテリング」を簡素化し、「プロフェッショナルなボイスオーバー」を生成し、リアルな「AIアバター」を組み込むツールを提供し、コンテンツを魅力的な体験に変えます。

HeyGenは効率的なビデオ制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは「コンテンツ作成」のために設計された強力な「AIを活用したツール」のスイートを提供しており、直感的な「ドラッグアンドドロップエディター」とカスタマイズ可能な「ビデオテンプレート」を含んでいます。広大な「ストックメディア」ライブラリと「提案されたシーン」にアクセスして、すぐに「プロフェッショナルなビデオ」を作成し、際立たせることができます。

HeyGenのAIアバターを多様なマーケティングキャンペーンに使用できますか？

もちろんです。HeyGenの革新的な「AIアバター」技術を使用すると、従来の撮影を必要とせずに、ダイナミックでパーソナライズされた「ビデオマーケティング」コンテンツを制作できます。これらのリアルなアバターを「プロフェッショナルなボイスオーバー」と統合して、さまざまな「ソーシャルメディアビデオ」やプラットフォームで効果的にメッセージを伝えることができます。

HeyGenはどのようにしてビデオが高品質でプロフェッショナルな外観を実現するのを保証しますか？

HeyGenは「プロフェッショナルなビデオ」を簡単に作成できるように設計されており、一貫したビジュアルアイデンティティを維持するための「ブランディングコントロール」を提供します。私たちのプラットフォームは、さまざまなアウトレットに対応する「アスペクト比のリサイズ」をサポートし、あらゆるソーシャルメディアやマーケティングチャネルに最適化された「高品質ビデオ」を制作するためのツールを提供します。