公共交通ビデオメーカー: 魅力的な更新を迅速に作成
HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナルな交通更新ビデオを簡単に制作。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
公共交通運営スタッフを対象とした45秒のアニメーションガイドをデザインし、緊急避難のための新しい安全プロトコルを紹介します。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してビデオを迅速に組み立て、騒がしい環境でもアクセスしやすいように明確な字幕/キャプションを補完します。
公共交通メンテナンスの新しい技術スタッフ向けに、必須の機器チェックを詳述した2分間の包括的なオンボーディングビデオを開発します。このビデオは、情報を明確に提示するためにフレンドリーなAIアバターを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して一貫したナレーションを提供し、全体を通して集中した指導的なビジュアルスタイルを維持します。
内部ITサポートチーム向けに、新しいチケッティングシステムのバックエンドの機能を示す60秒のデモンストレーションビデオを制作します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのメディアで強化された画面録画を特徴とし、システム管理者にとって明確でフォローしやすい流れを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってプロフェッショナルなビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度な「AIアバター」と強力な「ビデオエディター」を活用してビデオ制作を効率化します。ユーザーはテキストを入力するだけで高品質なコンテンツを簡単に生成でき、多様なニーズに対応する効率的な「AIビデオエージェント」として機能します。
HeyGenは公共交通の更新ビデオを一貫して作成できますか？
もちろんです。HeyGenは「公共交通ビデオメーカー」として理想的で、「テンプレート」と強力な「ブランディングコントロール」を提供し、統一された外観を維持します。頻繁な「交通更新ビデオ」を「ソーシャルメディア更新」や乗客とのコミュニケーションのために簡単に制作できます。
HeyGenはスクリプトをビデオに変換するためのどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは「スクリプトからのテキストからビデオ」変換に優れており、書かれたコンテンツをシームレスに魅力的なビデオに変換できます。また、自動「字幕/キャプション」とリアルな「AIボイスオーバー」を提供し、アクセス性とプロフェッショナリズムを向上させます。
HeyGenは広範なビデオ編集経験がなくても魅力的な説明ビデオを制作するのに適していますか？
はい、HeyGenの直感的なインターフェースは、すべてのスキルレベルのユーザーにとって優れた「説明ビデオ」ツールです。ドラッグアンドドロップエディターが制作プロセスを簡素化し、複雑な「ビデオエディター」機能ではなくメッセージに集中できます。