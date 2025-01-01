公共システム開発ビデオメーカー: 効果的な動画を作成
政策文書や技術報告書を、スクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的でアクセスしやすい公共サービス動画に簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
公共部門の組織向けに、HeyGenのようなビデオメーカーが新しいイニシアチブのアウトリーチをどのように向上させるかを示す30秒のダイナミックなマーケティング動画を開発してください。マーケティングチームを対象としたこの動画は、視覚的に魅力的でモダンなものであり、アップビートなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなAIアバターを特徴とし、HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを活用して簡単に洗練された外観を実現します。
一般市民やコミュニティメンバーに新しい公共サービスについて知らせるための、温かくアクセスしやすい60秒の動画を制作し、アクセスのしやすさと利点を強調し、多用途なビデオ作成プラットフォームの力を示します。この公共システム開発ビデオメーカーの例は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なストックメディアを活用し、視覚的に豊かで、広範な理解を確保するために明確な字幕/キャプションを含めます。
公共部門のトレーニング部門と人事部向けに、AIビデオツールの効率性を示す50秒のトレーニング動画を作成し、新しい内部システムへの従業員のオンボーディングに焦点を当てます。視覚と音声のスタイルは、指導的でクリーンかつステップバイステップであり、安心感のあるAIボイスと明確な視覚補助を備え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してコンテンツ作成を効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを向上させますか？
HeyGenは、マーケティング動画、説明動画、トレーニング動画など、さまざまな目的のために素晴らしい動画を作成する力をユーザーに提供します。その直感的なビデオ作成プラットフォームは、豊富なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なAIアバターを提供し、あなたのクリエイティブなビジョンを実現します。
HeyGenがAIビデオメーカーのリーダーである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオやリアルなAIテキスト音声変換などの高度なAI機能を活用することで、強力なAIビデオメーカーとして際立っています。ユーザーは、シンプルなドラッグ＆ドロップエディターを使用して、カスタムAIアバターを備えたプロフェッショナルな動画を簡単に生成できます。
HeyGenでブランドのアイデンティティを維持するために動画をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供し、ブランドに合った動画を作成できます。ビデオ作成プラットフォームは、ロゴや色を組み込むためのブランディングコントロールを提供し、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、すべての動画がブランドのアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを効率化しますか？
HeyGenは、統合されたAIビデオプラットフォームを通じてビデオ作成プロセスを効率化し、強力なAIビデオツールを提供します。自動字幕/キャプション、即時ボイスオーバー生成、包括的なストックメディアライブラリなどの機能により、簡単にビデオを作成できます。