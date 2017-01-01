公共サービス説明動画ジェネレーター: 簡単なAIビデオ
AIアバターを使用して、公共部門向けの効果的な公共コミュニケーションとトレーニングビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
公共部門の従業員向けに、更新されたデータプライバシープロトコルに関する2分間のトレーニングモジュールを開発し、明確で簡潔な画面上のテキストとグラフィックスを中立的で権威ある声で提供し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用してコンテンツ作成を効率化します。
地域の清掃活動への参加を促す60秒の公共サービスアナウンスメント（PSA）を制作し、地域住民や家族を対象に、明るくポジティブで視覚的に魅力的なスタイルと励ましの音声トーンを採用し、HeyGenの既成テンプレートとシーンをカスタマイズします。
公共交通ルートの最近の変更について市民に知らせる45秒の公共コミュニケーションビデオを作成し、すべての政策関係者を対象に、直接的でモダンで理解しやすいビジュアルスタイルと明確で明瞭な声を使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートを通じて広範なアクセスを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはスクリプトから説明動画を生成する技術的プロセスをどのように支援しますか？
HeyGenは、ユーザーがテキストを直接入力できるようにすることで、技術的な「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」ワークフローを簡素化し、当社の高度な「AIビデオ作成プラットフォーム」がそれを魅力的な「説明動画」に変換します。これにより、HeyGenは効率的な「AI説明動画メーカー」としての役割を果たします。
HeyGenはAIアバター作成にどのような高度な技術的能力を提供しますか？
HeyGenは、自然な表情とリップシンクでメッセージを伝えることができる非常にリアルな「AIアバター」を作成するための強力な技術的能力を提供します。これらのアバターは、スクリプトを多様なコミュニケーションニーズに合わせて生き生きとさせる「ナレーション生成」機能とシームレスに統合されます。
HeyGenは公共コミュニケーションビデオの字幕とナレーションを自動的に生成できますか？
はい、HeyGenは「字幕/キャプション」生成機能を備えており、公共コミュニケーションコンテンツのアクセシビリティとリーチを向上させます。高度な「ナレーション生成」と組み合わせることで、HeyGenはメッセージを明確かつ広く理解されるようにし、手動の手間を省きます。
HeyGenは公共サービスアナウンスメントの迅速なビデオ作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、直感的な「ドラッグ＆ドロップ機能」と豊富なプロフェッショナル「テンプレート」ライブラリを通じて、「公共サービスアナウンスメント」の「ビデオ作成」を大幅にスピードアップします。これにより、ユーザーは重要な公共メッセージのための魅力的なコンテンツを迅速に制作することができます。