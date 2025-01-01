公共サービスビデオメーカー: 影響力のあるPSAを作成
共鳴する強力な公共サービスビデオをデザインし、高品質のボイスオーバーを簡単に生成して、観客を魅了し変化を促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地域コミュニティのメンバーに近隣のクリーンアップ活動への参加を促す45秒の魅力的なビデオを開発します。この公共サービスビデオメーカーセグメントは、明るくインスピレーションを与えるビジュアルと、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された緊急かつ希望に満ちたナレーションを特徴とし、コミュニティの関与の日程、時間、影響を明確に示します。ビジュアルスタイルは清潔でやる気を起こさせるもので、直接的な行動を促します。
子供とその親に向けた基本的な歩行者の道路安全についての60秒の情報ビデオをデザインします。一般的な危険と安全な行動を強調します。ビジュアルスタイルは明確でアニメーション化され、親しみやすく、情報豊かで落ち着いたナレーションと組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての重要な安全ヒントが多様な視聴者にとって簡単にアクセスできるようにします。
ソーシャルメディアユーザーと教育者向けに、デジタルリテラシーの重要性を強調する30秒の簡潔な社会意識キャンペーンビデオを制作します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリからのテンプレートに従い、モダンでクリーンなグラフィックスとインパクトのあるテキストオーバーレイを使用します。オーディオは簡潔で権威あるボイスオーバーで、コンテンツを簡単に理解し共有できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な公共サービスアナウンスメントの作成を効率化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと強力なクリエイティブエンジンを使用して、魅力的な公共サービスビデオを制作する力を提供します。ビデオテンプレートとAIツールを活用して、PSAトピックに対する効率的で影響力のあるエンドツーエンドのビデオ生成を実現します。
HeyGenは影響力のある公共サービスビデオのためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは豊富なメディアライブラリ、プロフェッショナルなビデオテンプレート、カスタマイズ可能なアニメーションを提供し、公共サービスビデオメーカーの体験を向上させます。ボイスオーバーや字幕を簡単に追加して、メッセージが明確で幅広い視聴者に届くようにします。
HeyGenはスクリプトを完全な公共サービスアナウンスメントに変換できますか？
はい、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すると、書かれたコンテンツを完全に実現された公共サービスアナウンスメントに変換できます。さまざまなAIアバターから選択し、プロフェッショナルな結果を得るために自然な音声のボイスオーバーを自動生成できます。
HeyGenは異なるソーシャルプラットフォーム向けに公共サービスビデオをどのように最適化できますか？
HeyGenはアスペクト比のリサイズなどの機能を使用して、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けに公共サービスビデオを適応させることを簡素化します。さらに、AIによる140以上の言語への吹き替えや字幕を活用して、グローバルにリーチを広げます。