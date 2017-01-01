公共サービスビデオジェネレーター: AIでPSAを作成

AIアバターを使用して魅力的でスタジオ品質の公共サービスアナウンスメントを生成します。

地域社会のメンバーを対象にした45秒の公共サービスアナウンスメントビデオを作成し、メンタルヘルスの重要性を強調します。ビデオは温かく、情報豊かで安心感のあるビジュアルスタイルを採用し、穏やかなバックグラウンドミュージックと明瞭なナレーションで補完されるべきです。HeyGenのAIアバターを利用して、親しみやすい方法で重要なメッセージを伝え、強力な公共サービスアナウンスメントにします。

サンプルプロンプト1
若者や学生を対象にした60秒の環境意識キャンペーンビデオを開発し、持続可能な実践を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で魅力的かつダイナミックであり、アップビートな音楽と鮮やかなグラフィックスを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、スクリプトを効率的に説得力のあるPSAビデオメーカーの制作に変え、保存のメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト2
一般市民を対象にした30秒の市民義務リマインダービデオを制作し、地域のボランティア活動の機会を奨励します。美的感覚は権威的でありながら親しみやすく、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて生成されたプロフェッショナルな声を取り入れたインスパイアリングなビジュアルを組み込みます。このカスタマイズされたビデオは、コミュニティの関与を促進するための影響力のある公共サービスビデオジェネレーターとして機能します。
サンプルプロンプト3
子供のいる家族を対象にした50秒の安全対策ビデオをデザインし、家庭での火災予防に焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく、明確で視覚的にシンプルであり、明るい色と理解しやすいアニメーションを利用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合してメッセージを強化し、重要な安全情報のためのすぐに使えるビデオテンプレートを作成します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

公共サービスビデオジェネレーターの使い方

メッセージをあらゆるプラットフォーム向けの影響力のあるビジュアルストーリーに変換し、迅速かつ簡単に公共サービスアナウンスメントビデオを作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、テキストから直接ビデオを生成します。公共サービスアナウンスメントメッセージを貼り付けて基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルを選択
メッセージを表現するための多様なAIアバターから選択するか、公共サービスアナウンスメントビデオに最適なスタイルを見つけるためにカスタマイズ可能なテンプレートを探索します。
3
Step 3
メディアとブランディングを追加
関連するストック映像や画像を使用して広範なメディアライブラリを活用し、PSAビデオメーカーがプロフェッショナルな外観を提供するようにします。
4
Step 4
PSAをエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションで公共サービスアナウンスメントビデオを仕上げます。完成したビデオは、ソーシャルメディアやその他のチャネルでの共有に準備が整っています。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のあるモチベーショナルPSAを作成

.

コミュニティを前向きな行動と社会的利益に向けて鼓舞し、動機付けるインスパイアリングな公共サービスアナウンスメントを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして迅速に魅力的な公共サービスアナウンスメントビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、魅力的な公共サービスアナウンスメントビデオの作成を簡素化します。カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換し、プロフェッショナルな基準を維持しながら制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenは私の公共サービスビデオコンテンツを強化するためにどのようなクリエイティブAIツールを提供していますか？

HeyGenは、公共サービスビデオを向上させるための強力なクリエイティブAIツールを提供しています。AIアバター、高度なAIボイスジェネレーター、ストック映像を含む広範なメディアライブラリを活用して、視覚的に魅力的で影響力のあるPSAを複雑な編集なしで制作できます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して、PSAビデオの外観やブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenのAIビデオジェネレーターは、PSAビデオのクリエイティブ要素やブランディングを完全にコントロールする力を与えます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、組織のロゴや色を統合し、アスペクト比を調整して、すべてのプラットフォームで一貫したメッセージを確保します。

HeyGenはどのようにして公共サービスアナウンスメントビデオをアクセスしやすくし、幅広いオーディエンスに届けることを保証しますか？

HeyGenは、公共サービスアナウンスメントビデオを多様なオーディエンスに対して非常にアクセスしやすく効果的にするよう設計されています。自動字幕/キャプションと140以上の言語へのAI吹き替えを使用して、明確にコミュニケーションを取り、世界中での公共の関与を促進するビデオを作成できます。