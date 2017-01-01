公共サービス説明ビデオメーカーで明確なコミュニケーションを
高度なボイスオーバー生成を使用して、インパクトのあるメッセージを届ける明確でプロフェッショナルな公共アナウンスメントを実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい住民を対象に、地元の図書館カード取得プロセスを簡単に説明する45秒の説明ビデオを作成してください。視覚的にクリーンで安心感のあるトーンを採用し、ステップバイステップのアニメーションビジュアルを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細なスクリプトを簡単に理解できる形式に変換し、プロフェッショナルなナレーションを添えてください。
一般市民向けに、干ばつ時の水資源保護を促す30秒の公共サービスアナウンスメント（PSA）が必要です。この重要なメッセージは、緊急性がありながらも落ち着いたビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、インパクトのある高品質なビジュアルを統合し、権威あるナレーションと明確でアクセスしやすい字幕/キャプションをサポートしてください。
新しい公共サービスボランティア向けに、コミュニティエンゲージメントのベストプラクティスを説明する90秒のトレーニングビデオをデザインしてください。このビデオは、プロフェッショナルで指導的なビジュアル美学を必要とし、明確なオンスクリーンテキストと一貫した温かい声をHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成し、事前にデザインされたテンプレートとシーンを基に迅速に組み立て、洗練された外観を実現してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的で視覚的に魅力的な公共サービス説明ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレートとドラッグ＆ドロップ機能を備えた包括的なクリエイティブエンジンを提供し、高品質なアニメーション説明ビデオを簡単に制作できます。私たちのプラットフォームはビデオ編集プロセスを簡素化し、魅力的な公共コミュニケーションを可能にします。
HeyGenのAI機能を使用して、公共サービスのスクリプトをアニメーションビデオに変換できますか？
はい、HeyGenはプロンプトネイティブなビデオ作成に優れており、スクリプトを簡単に画面対応のアニメーションビデオに変換します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、公共サービスアナウンスメントを効率的に実現します。
HeyGenは公共コミュニケーションビデオのためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、ロゴ、色、カスタムフォントなどの要素をカスタマイズできる広範なブランディングコントロールを提供し、公共コミュニケーションビデオがプロフェッショナルで一貫した外観を保つことを可能にします。また、豊富なビジュアルライブラリにアクセスして、すべての説明ビデオでプロフェッショナルな結果を保証します。
HeyGenはどのようにしてより広い視聴者に向けたアクセス可能な公共サービスアナウンスメントの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションと多言語対応の高度なボイスオーバー生成を提供することで、アクセス可能な公共サービスアナウンスメントの作成を支援します。これにより、公共サービス説明ビデオがより広い視聴者に効果的に届き、関与を促進します。