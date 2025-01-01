公共サービスアナウンスメントビデオメーカー: 効果的なPSAを作成
行動を促し、効果的に情報を伝える; AIアバターを使用して観客を魅了する動的なPSAを作成します。
ティーンエイジャー、親、教育者に対して、重要なデジタル安全対策と責任あるオンライン行動について教育するための60秒の公共サービスアナウンスメントが必要です。このビデオは、クリーンでモダンなアニメーションビジュアルスタイルを採用し、AIアバターを効果的に利用して共感できるシナリオを描写します。落ち着いた教育的なナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを組み合わせて明確さを確保し、字幕/キャプションが安全意識とトレーニングのためのアクセシビリティを向上させます。
地域のボランティア活動を促進するための30秒の活気あるビデオを想像してください。参加者が地域社会への関与を通じて即座にポジティブな影響を与えることを強調します。地域のコミュニティメンバーや潜在的なボランティアを対象に、温かく招待的なビジュアルアプローチを採用し、実際の人々が活動に参加している様子を示し、さまざまなテンプレートとシーンを使用して簡単に組み立てます。陽気で楽観的なバックグラウンドミュージックと親しみやすく熱意あるナレーションが、この行動を促す呼びかけを強化します。
一般の視聴者や支援を求める人々を対象に、メンタルヘルス問題のスティグマを解消し、利用可能なリソースについての認識を高めることを目的とした50秒の公共サービスアナウンスメントを作成してください。ビジュアルスタイルは、柔らかい照明と多様な表現を特徴とし、個人的な物語をText-to-video from scriptを通じて効果的に伝えます。穏やかで安心感のあるナレーションと柔らかく反射的な音楽が、これらの重要な問題に対する支援的で希望に満ちた雰囲気を作り出します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして公共サービスアナウンスメント（PSA）ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、魅力的なPSAビデオを効率的に作成することを可能にします。この使いやすいプラットフォームを使用すると、重要なメッセージを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、効果的に認識を高めることができます。
HeyGenはどのような機能を提供して、効果的なPSAビデオを作成しますか？
HeyGenは、ナレーション生成、字幕/キャプション、充実したメディアライブラリなどの強力なストーリーテリングツールを提供し、情報を強調します。これらの機能により、視聴者を魅了し、教育し、行動を促すビデオコンテンツを作成することができます。
HeyGenのプラットフォームを使用してPSAビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまなテンプレートとシーン、独自の画像やビデオクリップを追加する機能など、幅広いカスタマイズオプションを提供します。また、ブランドコントロールを利用して、PSAビデオがメッセージや組織のアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenはどのようにして異なるプラットフォーム向けにPSAビデオを最適化しますか？
HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、さまざまなソーシャルメディアPSAや他のプラットフォーム向けにPSAビデオを作成し、最適化することができます。これにより、重要なメッセージがより広い視聴者に効果的に届き、変化をもたらします。