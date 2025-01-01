公共サービスアナウンスメントビデオジェネレーター：PSAを瞬時に作成
インパクトのあるPSAビデオを瞬時に生成して認知度を高めましょう。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、メッセージをあらゆる目的のための魅力的なコンテンツに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
学生と保護者を対象にした30秒のオンライン安全とデジタルマナーに関するPSAビデオをデザインします。この教育的な作品は、魅力的で親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、明確でシンプルなグラフィックとアップビートな音楽トラックを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、メッセージをアニメーションプレゼンテーションに迅速に変換し、どのPSAビデオメーカーでも簡単に制作できるようにします。
動物救助に専念する非営利団体のために、潜在的な寄付者とボランティアに訴える60秒のビデオを制作します。物語は心温まるもので、感情的な背景音楽と救助された動物たちが元気に過ごす感動的なビジュアルを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、明確で思いやりのある行動を促すメッセージを届け、効果的なビデオテンプレートを活用してインパクトを与えます。
ソーシャルメディア向けに、地元選挙での投票の重要性を強調する15秒のビデオを作成します。ビジュアルスタイルはモダンでインパクトがあり、太字のテキストアニメーションとダイナミックなトランジションを使用し、エネルギッシュでインスパイアリングなサウンドトラックを組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、すべての視聴者に最大限のリーチとアクセシビリティを確保し、プラットフォーム全体で迅速なビデオ生成を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは公共サービスアナウンスメントビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なツールとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、インパクトのある公共サービスアナウンスメントビデオを迅速に生成できるようにします。AIツールを活用して、メッセージを簡単に実現し、認知度を高めるのに最適です。
HeyGenはPSAビデオを強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenはリアルなAIアバターやAIボイスジェネレーターなどの高度なAI機能を提供し、公共サービスアナウンスメントビデオにプロフェッショナルなタッチを加えます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを簡単に変換し、メッセージを明確かつ効果的に届けることができます。
HeyGenでPSAビデオのビジュアル要素やブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは豊富なメディアライブラリやストック映像へのアクセスを提供し、PSAビデオを強化するための広範なカスタマイズオプションを提供します。また、ロゴや特定の色などのブランディングコントロールを適用し、自動字幕/キャプションを追加してアクセシビリティと一貫したブランドアイデンティティを確保できます。
HeyGenの公共サービスアナウンスメントビデオジェネレーターはどのような目的で使用できますか？
HeyGenの公共サービスアナウンスメントビデオジェネレーターは、ソーシャルメディアキャンペーン、教育、非営利活動など、さまざまな用途に最適です。強力なビデオ生成機能により、あらゆる目的やプラットフォーム向けに魅力的なPSAを作成することができます。