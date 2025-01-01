高インパクトなPSAのための公共部門イントロビデオジェネレーター

プロフェッショナルな公共サービスアナウンスメントビデオを迅速に作成します。スクリプトからの直感的なテキストからビデオへの機能を利用して、魅力的なイントロを作成します。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
政府機関や公共サービス組織向けに、プロフェッショナルなオープナーを作成する簡単さを示す、活気ある15秒のイントロビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでアップビートなもので、カスタマイズ可能なグラフィックとクイックトランジションを紹介し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを活用してイントロメーカーのプロセスを効率化します。
サンプルプロンプト2
高度なAIツールを使用して、政府のコミュニケーションチームを対象とした45秒の公共部門イントロビデオを制作してください。このビデオは、ダイナミックなテキストと鮮明なグラフィックを備えたハイテクなビジュアルスタイルを採用し、AIアバターがスクリプトからのテキストを通じて重要なメッセージを伝え、公共アウトリーチにおける革新を強調します。
サンプルプロンプト3
多様な公共向けに、重要な公共サービスの更新に焦点を当てた60秒の公共部門イントロビデオジェネレーターの例を開発してください。ビジュアルスタイルは包括的でプロフェッショナルなもので、明確で共感的なナレーションを使用し、自動字幕/キャプションを伴って広範な理解を確保し、マルチプラットフォーム配信のためのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

公共部門イントロビデオジェネレーターの使い方

AI駆動のツールとプロフェッショナルなテンプレートを使用して、公共部門の発表やイニシアチブのための魅力的なイントロビデオを効率的に作成し、明確なコミュニケーションを実現します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
公共部門のニーズに合わせてプロフェッショナルにデザインされたテンプレートのライブラリから選ぶか、空白のシーンから始めてイントロビデオを完全にカスタマイズします。
2
Step 2
魅力的なコンテンツを作成
AIツールを活用してスクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに変換します。公共サービスアナウンスメントに関連する重要な情報、行動喚起、インパクトのあるメッセージを追加します。
3
Step 3
イントロをカスタマイズしてブランド化
ブランディングコントロールを使用して、組織のロゴとブランドカラーを組み込みます。関連するグラフィック要素やストックビデオを追加して、プロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
高品質なビデオをエクスポート
公共部門のイントロビデオをプレビューして、正確さとインパクトを確認します。その後、さまざまなプラットフォームやチャネルでの配信に向けて、高解像度MP4としてエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

公共教育イニシアチブを拡大

よりアクセスしやすい教育コースを開発し、より広範なオーディエンスにリーチし、重要な公共情報を効果的に世界中に伝達します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして公共部門のイントロビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、魅力的な「公共部門イントロビデオジェネレーター」や「公共サービスアナウンスメントビデオ」コンテンツの作成を効率化します。直感的な「テンプレート」と「AIアバター」を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換し、あらゆる「コンテンツクリエイター」の制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、多様な「テンプレート」と「メディアライブラリ/ストックサポート」を含む豊富なクリエイティブツールを提供しています。「ストックビデオ」や「グラフィック要素」を活用し、「ドラッグアンドドロップエディター」で「ビデオエディター」プロセスを簡素化し、「コンテンツクリエイター」がビジュアルを簡単にカスタマイズして魅力的な「イントロビデオジェネレーター」を制作できるようにします。

HeyGenはテキストだけからビデオコンテンツを生成できますか？

はい、HeyGenは高度な「AIツール」を活用して、シームレスな「スクリプトからのテキストからビデオへの生成」を行います。テキストを入力すると、HeyGenが自動的にリアルな「ボイスオーバー生成」とビデオを作成し、「高解像度MP4」などのさまざまな「ビデオフォーマット」でエクスポート可能です。

HeyGenはビデオでのブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは包括的な「ブランディングコントロール」を通じて「コンテンツクリエイター」が強力なブランドの一貫性を維持できるようにします。ロゴや特定のカラーパレットを統合することで、事前にデザインされた「テンプレート」から作成したビデオでもカスタムメイドのビデオでも、組織のビジュアルアイデンティティに完全に一致させることができます。