高インパクトなPSAのための公共部門イントロビデオジェネレーター
プロフェッショナルな公共サービスアナウンスメントビデオを迅速に作成します。スクリプトからの直感的なテキストからビデオへの機能を利用して、魅力的なイントロを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
政府機関や公共サービス組織向けに、プロフェッショナルなオープナーを作成する簡単さを示す、活気ある15秒のイントロビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでアップビートなもので、カスタマイズ可能なグラフィックとクイックトランジションを紹介し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを活用してイントロメーカーのプロセスを効率化します。
高度なAIツールを使用して、政府のコミュニケーションチームを対象とした45秒の公共部門イントロビデオを制作してください。このビデオは、ダイナミックなテキストと鮮明なグラフィックを備えたハイテクなビジュアルスタイルを採用し、AIアバターがスクリプトからのテキストを通じて重要なメッセージを伝え、公共アウトリーチにおける革新を強調します。
多様な公共向けに、重要な公共サービスの更新に焦点を当てた60秒の公共部門イントロビデオジェネレーターの例を開発してください。ビジュアルスタイルは包括的でプロフェッショナルなもので、明確で共感的なナレーションを使用し、自動字幕/キャプションを伴って広範な理解を確保し、マルチプラットフォーム配信のためのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして公共部門のイントロビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、魅力的な「公共部門イントロビデオジェネレーター」や「公共サービスアナウンスメントビデオ」コンテンツの作成を効率化します。直感的な「テンプレート」と「AIアバター」を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換し、あらゆる「コンテンツクリエイター」の制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、多様な「テンプレート」と「メディアライブラリ/ストックサポート」を含む豊富なクリエイティブツールを提供しています。「ストックビデオ」や「グラフィック要素」を活用し、「ドラッグアンドドロップエディター」で「ビデオエディター」プロセスを簡素化し、「コンテンツクリエイター」がビジュアルを簡単にカスタマイズして魅力的な「イントロビデオジェネレーター」を制作できるようにします。
HeyGenはテキストだけからビデオコンテンツを生成できますか？
はい、HeyGenは高度な「AIツール」を活用して、シームレスな「スクリプトからのテキストからビデオへの生成」を行います。テキストを入力すると、HeyGenが自動的にリアルな「ボイスオーバー生成」とビデオを作成し、「高解像度MP4」などのさまざまな「ビデオフォーマット」でエクスポート可能です。
HeyGenはビデオでのブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは包括的な「ブランディングコントロール」を通じて「コンテンツクリエイター」が強力なブランドの一貫性を維持できるようにします。ロゴや特定のカラーパレットを統合することで、事前にデザインされた「テンプレート」から作成したビデオでもカスタムメイドのビデオでも、組織のビジュアルアイデンティティに完全に一致させることができます。