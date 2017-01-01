公共安全ビデオメーカー：コミュニケーションを強化

強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、迅速に影響力のある安全啓発およびトレーニングビデオを作成します。

コミュニティメンバー向けに、家庭の火災避難計画を強調した、45秒の活気ある公共安全啓発ビデオを作成してください。親しみやすいAIアバターを使用し、重要なステップを明確に伝えるために、活気あるビジュアルスタイルとダイナミックなボイスオーバー生成を活用してください。

サンプルプロンプト1
新入社員を対象にした、職場での適切なエルゴノミクス実践を詳述する、60秒のプロフェッショナルな職場安全ビデオを開発してください。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、シームレスなコンテンツ作成とクリーンで企業的なビジュアルスタイルを活用してください。
サンプルプロンプト2
地元住民向けに、急な洪水への備えについての緊急警報ビデオを30秒で制作してください。直接的なトーンで簡潔かつインパクトのあるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に展開し、重要な高コントラストのグラフィックスを使用してください。
サンプルプロンプト3
特定の部門チーム向けに、データプライバシー遵守プロトコルに焦点を当てた、75秒の指導ビデオを設計してください。このビデオは、サポート的で明確な音声スタイルを特徴とし、アニメーションビジュアルを使用し、多様な学習の好みに対応するために字幕/キャプションを効果的に使用してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

公共安全ビデオメーカーの仕組み

AIを活用して、スクリプトから画面への制作を簡素化し、効果的なコミュニケーションのための影響力のある公共安全ビデオと緊急警報を簡単に制作します。

1
Step 1
安全メッセージを作成
まず、重要な安全メッセージをアウトライン化します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、書かれたコンテンツを自動的にビジュアルシーンに変換し、安全トレーニングビデオに最適です。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なリアルなAIアバターから選択してメッセージを伝えることで、ビデオのエンゲージメントを高め、視聴者に対する明確さと親しみやすさを確保します。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用
ブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して組織のアイデンティティを組み込み、公共安全ビデオが確立されたガイドラインに完全に一致するようにします。これにより、緊急警報ビデオメーカーのニーズに対する認識が強化されます。
4
Step 4
グローバルリーチのためにエクスポート
公共安全ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートしてシームレスに配信します。自動字幕/キャプションを追加して、重要な安全啓発ビデオをより広い視聴者に届けることで、アクセシビリティを向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全情報を簡素化

複雑な公共安全プロトコルと緊急対応ガイドラインを、重要な状況で即座に理解できる明確で理解しやすいビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして安全トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーがテキストをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換できるようにすることで、効果的な安全トレーニングビデオの制作を簡素化します。当プラットフォームはAIアバターやボイスオーバー生成などの機能を統合し、高品質なトレーニング資料に通常必要な時間とリソースを大幅に削減します。

HeyGenは公共安全ビデオコンテンツのためにリアルなAIアバターを生成できますか？

はい、HeyGenは公共安全ビデオコンテンツにリアルなAIアバターを組み込むことができ、エンゲージメントとメッセージの保持を向上させます。これらのカスタマイズ可能なAIアバターは、重要な情報を伝えることができ、安全コミュニケーションをよりダイナミックでアクセスしやすいものにします。

HeyGenは影響力のある安全啓発ビデオを開発するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、影響力のある安全啓発ビデオを開発するための包括的な機能を提供します。これには、カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、多言語サポート、充実したメディアライブラリが含まれます。ユーザーはカスタムブランディングを簡単に追加し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、メッセージを明確かつ一貫性のあるものにすることができます。

HeyGenを使用して緊急警報ビデオメッセージを迅速に作成することは可能ですか？

もちろんです。HeyGenは、ユーザーが緊急の緊急警報ビデオメッセージを驚くべき速さと効率で作成できるようにします。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と即時のボイスオーバー生成を組み合わせることで、重要な公共安全情報を迅速に展開することができます。