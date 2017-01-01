公共安全ビデオジェネレーター: 効果的なトレーニングを作成
リアルなAIアバターでトレーニングの知識保持を向上させ、事故を減少させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
都市部の一般市民向けに、日常の意識と事故防止に焦点を当てた45秒の公共安全ビデオを開発してください。ビデオは、クリーンでモダンなグラフィックスとアニメーションを通じて魅力的なストーリーテリングを行い、アップビートな音楽と簡潔で理解しやすいナレーションを伴います。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを利用して、プロフェッショナルで視覚的に魅力的なメッセージを迅速に組み立てます。
オフィスワーカーを対象にした30秒の職場安全ビデオをデザインし、一般的なエルゴノミクスのリスクと簡単な予防策を強調します。視覚スタイルはミニマリストで、大胆なテキストアニメーションと直感的なリスク可視化グラフィックスを特徴とし、控えめで邪魔にならないバックグラウンドミュージックと直接的で明確なナレーションを設定します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、いくつかの重要なポイントを行動可能なビジュアルガイドに変換することで効率的に生成できます。
初動対応者と緊急対応者向けに、危機シナリオシミュレーション中の効果的なコミュニケーションに焦点を当てた、インパクトのある90秒の緊急対応トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルは激しく速いペースで、さまざまな困難な状況を描写し、緊急のバックグラウンドミュージックと直接的で戦術的なナレーションでサポートします。音声が妨げられる可能性のある高ストレス環境で重要なHeyGenの字幕/キャプションを追加することで、アクセシビリティと明確さを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして公共安全トレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターとして、公共安全トレーニングビデオの制作を劇的に簡素化します。スクリプトをAIアバターと直感的なクリエイティブツールを使用して魅力的なビジュアルストーリーに変換し、エンゲージメントを高めるAI駆動のストーリーテリングを可能にします。
HeyGenは職場安全ビデオのための特定のテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルな職場安全ビデオの作成を加速するために、コンプライアンス対応の多様なビデオテンプレートライブラリを提供しています。これらのテンプレートは、さまざまな業界向けの重要な安全意識コンテンツの迅速な制作を保証します。
HeyGenには公共安全コンテンツのローカリゼーション機能がありますか？
HeyGenは公共安全ビデオのための強力なコンテンツローカリゼーション機能を提供しており、自動字幕/キャプションやリアルな多言語音声生成を含みます。これにより、重要な安全情報が多様なグローバルオーディエンスにアクセス可能で理解されることを保証します。
HeyGenは魅力的でカスタマイズされたAI安全トレーニングビデオの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、パーソナライズされたAIアバター、柔軟なブランディングコントロール、シナリオベースの学習要素などの機能を備えた、非常にカスタマイズされた魅力的なAI安全トレーニングビデオの作成をユーザーに提供します。これにより、特定のニーズに合わせた動的で効果的なリスク可視化が可能になります。