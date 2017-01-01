新入社員向けに、工業環境での重要な安全プロトコルをシミュレーション緊急事態で示す、説得力のある60秒のシナリオベースの学習ビデオを作成してください。視覚的なストーリーテリングは非常にリアルで魅力的であるべきで、ダイナミックなカメラアングルと明瞭な音響効果を利用して視聴者を引き込み、落ち着いた権威あるナレーションで補完します。HeyGenのAIアバターを活用して、異なる役割と反応を描写し、トレーニングを親しみやすく、影響力のあるものにします。

