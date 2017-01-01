緊急事態対応の重要なプロトコルをシナリオベースの学習を通じて示す、90秒の説得力のある公共安全訓練ビデオを制作してください。視覚スタイルは高精細で緊迫感があり、状況の激しさを伝えるためにダイナミックなカメラアングルを使用し、AIアバターが正しい手順を安定した安心感のあるトーンで明確にナレーションし、プレッシャー下での冷静さを強調します。

