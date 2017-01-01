あなたの公共安全訓練ビデオメーカーソリューション
スクリプトを瞬時にダイナミックな公共安全訓練ビデオに変換します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、効率的な制作と高いエンゲージメントを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製造業の従業員を対象とした60秒の職場安全訓練ビデオを開発し、機械操作のための重要なコンプライアンス訓練を強調します。ビデオは明確なステップバイステップの視覚的アプローチを採用し、アニメーション化された図や明確な警告サインを使用し、簡潔なナレーションでバックアップします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたプロトコルを直接魅力的な視覚ガイドに変換し、正確で効果的な指導を保証します。
新しいユーティリティワーカー向けに設計された包括的な2分間の公共安全訓練プロダクションを作成し、一般的な現場の安全性と危険認識に焦点を当て、知識の保持を向上させます。ビデオは明るいイラストグラフィックと潜在的な危険の実例を特徴とし、プロフェッショナルで明確なナレーションと組み合わせます。正確な字幕/キャプションを含めてアクセシビリティと強化を確保し、複雑な情報をすべての研修生にとって理解しやすく記憶に残るものにします。
HeyGenをAIビデオメーカーとして活用し、公共安全プロトコルの改訂に関するHRチーム向けのダイナミックな30秒のアップデートビデオを想像してください。視覚スタイルは洗練されて現代的で、鮮やかな色とインパクトのあるテキストオーバーレイを使用して重要な変更を迅速に伝え、プロフェッショナルなAI生成のナレーションで強化します。関連する事前構築テンプレートを選択してコンテンツ作成を加速し、一貫した高品質の出力を維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして公共安全訓練ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトを魅力的な公共安全訓練ビデオに変換し、AIアバターとリアルなナレーション生成を提供します。これにより、公共安全訓練の制作プロセス全体が簡素化され、複雑な技術スキルなしでプロフェッショナルなビデオ作成が可能になります。
HeyGenは安全コンテンツのコンプライアンスと配信のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは自動字幕と多言語サポートを提供し、多様な視聴者にアクセス可能なビデオを保証します。配信のために、ビデオはさまざまな形式でエクスポートでき、SCORMエクスポートを使用してLMSとのシームレスな統合が可能で、コンプライアンス訓練に不可欠です。
HeyGenはカスタマイズされた職場安全訓練ビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは事前構築されたテンプレートと充実したメディアライブラリを提供し、カスタマイズされた職場安全訓練ビデオの迅速な制作を可能にします。安全コンテンツを入力し、AIアバターを組み込んで、効率的に魅力的な視覚コンテンツを作成できます。
HeyGenは安全訓練における知識の保持をどのように向上させますか？
スクリプトからのテキスト-to-ビデオと表現豊かなAIアバター、シナリオベースの学習要素を組み合わせることで、HeyGenは安全訓練ビデオの記憶に残るストーリーを作成します。この魅力的な視覚コンテンツは、従来の方法と比較して知識の保持を大幅に向上させます。