公共安全意識サマリービデオメーカー
スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、安全意識ビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地域安全キャンペーンのために一般市民を対象とした45秒の公共安全意識サマリービデオを開発し、緊急事態への備えに焦点を当てます。このビデオは明るく魅力的で現代的なインフォグラフィックの視覚スタイルが必要で、注意を引くために親しみやすくアップビートな音声トラックを伴います。スクリプトをビデオに変換し、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保することで、重要な情報を迅速に伝えます。
既存の従業員向けに、オフィス環境での一般的なリスクの可視化シナリオを強調する2分間の安全意識ビデオリフレッシャーを制作します。視覚スタイルは、オフィス設定のリアルなストック映像と、潜在的な危険をグラフィカルに示すアニメーションオーバーレイを組み合わせ、深く情報豊かなナレーションと控えめな背景音楽でサポートします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを簡単に入手し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して構造を構築します。
管理職と人事部向けに、会社の職場安全ポリシーの最近の変更を要約する30秒の簡潔な更新ビデオをAIビデオメーカーを使用して設計します。視覚スタイルはクリーンでミニマリスト、かつコーポレートであり、直接的でプロフェッショナルな音声トーンを特徴とします。このビデオは、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、AIアバターを使用して効率的に主要なポリシーポイントを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして安全トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを活用して、魅力的な安全トレーニングビデオの制作を効率化します。ユーザーはさまざまなテンプレートから選択し、安全コンテンツを入力してビデオを効率的にカスタマイズできるため、プロセスが非常にアクセスしやすくなります。
HeyGenは多様なグローバルチーム向けに職場安全ビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターと強力なAI音声ジェネレーターを使用して職場安全ビデオを包括的にカスタマイズできます。1クリック翻訳のような機能を使用して、トレーニング資料を簡単に異なる言語に適応させ、グローバルに展開することで、公共安全意識を効果的に高めます。
HeyGenは影響力のある安全意識ビデオを作成するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、影響力のある安全意識ビデオを作成するための強力な技術ツールを提供しており、広範なメディアライブラリ、ブランディングコントロール、アスペクト比のリサイズなどがあります。これらの機能により、詳細なカスタマイズが可能になり、ビデオのエクスポートが洗練され、さまざまなプラットフォームやLMS統合に対応します。
HeyGenを使用して安全スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換するのにどれくらいの時間がかかりますか？
HeyGenの革新的なテキストからビデオへの機能により、安全スクリプトをプロフェッショナルな安全プロトコルビデオに迅速に変換できます。テキストを入力するだけで、AIが適切なビジュアルとナレーションを備えた完全なビデオを生成し、ビデオ作成のワークフローを大幅に加速します。