公共安全アナウンスメントビデオメーカー: 魅力的なPSAを作成
魅力的なPSAを通じて意識を高め、公共のアウトリーチを強化します。高度なテキスト・トゥ・ビデオ作成機能を活用。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高齢者コミュニティやインターネット利用者を対象に、一般的なオンライン詐欺に対するセキュリティ保証を提供する45秒の説得力のあるビデオを開発します。共感的で落ち着いたナレーションスタイルを採用し、微妙なアニメーションと実際のシナリオビジュアルを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して正確なメッセージングと高品質のボイスオーバー生成を行い、信頼を築き教育します。
若者やコミュニティボランティアを対象にした非営利団体向けの60秒のインスパイアリングなビデオを制作し、環境保護を促進します。ビデオには鮮やかな自然のビジュアルと魅力的なアニメーションを取り入れ、希望に満ちた高揚感のある音楽を伴い、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、強力なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、公共へのアウトリーチのための説得力のあるストーリーテリングを作成します。
学校の子供たちと親を対象にした歩行者の道路安全に焦点を当てた30秒の公共安全アナウンスメントビデオを作成します。このビデオは、明るくフレンドリーでカラフルなアニメーションビジュアルスタイルを採用し、明確でシンプルなナレーションまたはキャッチーなジングルを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してソーシャルメディアページでの最適な共有を実現し、字幕/キャプションを含めて広範なアクセスと影響を与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして公共安全アナウンスメントビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIツールを使用して、強力な公共安全アナウンスメントビデオの作成を簡素化します。私たちのプラットフォームは、リアルなAIアバターを使用してスクリプトから魅力的なAIビデオを生成し、制作時間と複雑さを大幅に削減します。
HeyGenはPSAビデオのカスタマイズにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、ビジュアルをカスタマイズして公共サービスアナウンスメントを際立たせるための幅広いクリエイティブオプションを提供します。多様なビデオテンプレートを利用し、魅力的な音楽トラックを追加し、ブランド要素を組み込んで効果的なストーリーテリングを実現します。動的なタイトルデザインと自動字幕/キャプションでインパクトを強化します。
HeyGenはどのようにしてPSAビデオがより広い視聴者に届くように支援しますか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォームに最適化された魅力的なAIビデオの作成を可能にすることで、公共のアウトリーチを最大化します。完成したPSAビデオを簡単にエクスポートしてソーシャルメディアページで共有し、意識を高めるメッセージが幅広い視聴者に届くようにします。
HeyGenはプロフェッショナルな公共サービスアナウンスメントを迅速に作成できますか？
はい、HeyGenは迅速でプロフェッショナルな公共サービスアナウンスメントの作成を目的とした強力なPSAビデオメーカーです。エンド・トゥ・エンドのビデオ生成とスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、高品質のビデオを効率的に制作できます。