公共安全アナウンスメントビデオジェネレーター: 素早く意識を高める
リアルなAIアバターを使用して、インパクトのあるPSAビデオを作成し、オーディエンスとつながりましょう。
ティーンエイジャーや若い成人を対象に、一般的なオンラインフィッシング詐欺の識別と回避方法に焦点を当てた45秒のPSAビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミック、かつ魅力的で、クイックカットと関連するオンスクリーンテキストを伴い、アップビートで現代的なサウンドトラックを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての対話を最大限に理解しやすくします。
個人やコミュニティグループに使い捨てプラスチックへの依存を減らすよう促す60秒の公共サービスアナウンスメントを想像してください。このビデオは、穏やかな自然環境とプラスチック廃棄物のシーンを対比させた、視覚的にインパクトのあるドキュメンタリースタイルの美学を採用し、真剣でありながら希望に満ちたナレーションのサウンドトラックで強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、メッセージを明確かつ簡潔に伝えます。
特に40歳以上の成人に定期的な健康診断を優先するよう促す25秒の公共安全アナウンスメントビデオを生成してください。ビジュアルプレゼンテーションは温かく、プロフェッショナルで招待的であり、親しみやすい日常のシナリオと穏やかで安心感のある背景メロディーを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、ターゲット層に響く明確で信頼性のあるメッセージを届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な公共サービスアナウンスメントビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、魅力的な公共サービスアナウンスメントビデオを効率的に制作する力を提供します。高度なAIツールを使用して、スクリプトをリアルなAIアバターとダイナミックなボイスオーバーを用いた洗練されたビデオに変換し、重要な原因の意識を効果的に高めます。
HeyGenはすぐに始められるようにさまざまなPSAテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは公共サービスアナウンスメントに適したオプションを含むプロフェッショナルなビデオテンプレートのセレクションを提供しています。これらのテンプレートは、メッセージやブランディングに合わせて完全にカスタマイズできる便利な出発点を提供します。
公共安全アナウンスメントのためにAIアバターとボイスオーバーをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを可能にし、多様なボイスオーバーオプションをサポートして、公共安全アナウンスメントでメッセージを完璧に伝えることができます。また、字幕/キャプションを簡単に追加して、アクセシビリティとリーチを向上させることができます。
HeyGenはPSAビデオが広範なオーディエンスに効果的に届くようにするためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、アクセシビリティのための自動字幕とキャプションを含む、PSAビデオのリーチを最大化するために設計された機能を提供しています。また、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整でき、公共サービスアナウンスメントをソーシャルメディアや他のチャネルで即座に共有できるようにします。