公共安全アナウンスメントビデオジェネレーター: 素早く意識を高める

リアルなAIアバターを使用して、インパクトのあるPSAビデオを作成し、オーディエンスとつながりましょう。

185/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ティーンエイジャーや若い成人を対象に、一般的なオンラインフィッシング詐欺の識別と回避方法に焦点を当てた45秒のPSAビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミック、かつ魅力的で、クイックカットと関連するオンスクリーンテキストを伴い、アップビートで現代的なサウンドトラックを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての対話を最大限に理解しやすくします。
サンプルプロンプト2
個人やコミュニティグループに使い捨てプラスチックへの依存を減らすよう促す60秒の公共サービスアナウンスメントを想像してください。このビデオは、穏やかな自然環境とプラスチック廃棄物のシーンを対比させた、視覚的にインパクトのあるドキュメンタリースタイルの美学を採用し、真剣でありながら希望に満ちたナレーションのサウンドトラックで強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、メッセージを明確かつ簡潔に伝えます。
サンプルプロンプト3
特に40歳以上の成人に定期的な健康診断を優先するよう促す25秒の公共安全アナウンスメントビデオを生成してください。ビジュアルプレゼンテーションは温かく、プロフェッショナルで招待的であり、親しみやすい日常のシナリオと穏やかで安心感のある背景メロディーを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、ターゲット層に響く明確で信頼性のあるメッセージを届けます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

公共安全アナウンスメントビデオジェネレーターの仕組み

AIツールを使用して、メッセージを説得力のあるビジュアルストーリーに変換し、意識を高めるインパクトのある公共サービスアナウンスメントビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
公共安全アナウンスメントテンプレートを選択
プロフェッショナルなPSAテンプレートのライブラリから選択し、メッセージのための構造化された基盤を提供します。
2
Step 2
AIアバターを選んでメッセージを伝える
公共サービスアナウンスメントビデオをナレーションするAIアバターを選択して、メッセージに親しみやすい顔を与え、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
インパクトのあるダイナミックなボイスオーバーを生成
スクリプトを入力して自然で魅力的なボイスオーバーを自動生成し、公共安全メッセージが明確に聞こえるようにします。
4
Step 4
字幕を追加してビデオをエクスポート
字幕/キャプションを簡単に追加してアクセシビリティとリーチを最大化し、完成したビデオをソーシャルメディアで配信するためにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

公共意識キャンペーンを強化

.

ダイナミックで記憶に残るAI生成ビデオキャンペーンを通じて、重要な安全メッセージの公共の関与と保持を増加させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な公共サービスアナウンスメントビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、魅力的な公共サービスアナウンスメントビデオを効率的に制作する力を提供します。高度なAIツールを使用して、スクリプトをリアルなAIアバターとダイナミックなボイスオーバーを用いた洗練されたビデオに変換し、重要な原因の意識を効果的に高めます。

HeyGenはすぐに始められるようにさまざまなPSAテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは公共サービスアナウンスメントに適したオプションを含むプロフェッショナルなビデオテンプレートのセレクションを提供しています。これらのテンプレートは、メッセージやブランディングに合わせて完全にカスタマイズできる便利な出発点を提供します。

公共安全アナウンスメントのためにAIアバターとボイスオーバーをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを可能にし、多様なボイスオーバーオプションをサポートして、公共安全アナウンスメントでメッセージを完璧に伝えることができます。また、字幕/キャプションを簡単に追加して、アクセシビリティとリーチを向上させることができます。

HeyGenはPSAビデオが広範なオーディエンスに効果的に届くようにするためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、アクセシビリティのための自動字幕とキャプションを含む、PSAビデオのリーチを最大化するために設計された機能を提供しています。また、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整でき、公共サービスアナウンスメントをソーシャルメディアや他のチャネルで即座に共有できるようにします。