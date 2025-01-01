強力なキャンペーンのための公共成果ビデオメーカー
スクリプトを美しいビジュアルに変換するテキスト-to-ビデオ機能で、公衆衛生啓発のための効果的な教育ビデオやPSAビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般的な誤解について教育するための45秒間の公衆衛生啓発キャンペーンビデオを想像してください。視覚スタイルは暖かく親しみやすいもので、鮮やかな色彩と共感できるシナリオを使用し、アクセスしやすくフレンドリーな音声トーンを伴います。AIアバターを使用してコアメッセージを直接伝え、特に公衆衛生啓発キャンペーンのために、字幕/キャプションで重要な情報を強化し、最大限のリーチを確保します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れて、エンゲージメントを高めます。
公共部門の従業員向けに新しいコンプライアンス手順のガイドとして機能する1.5分間の教育ビデオを開発し、HeyGenを公共成果ビデオメーカーとしての第一選択肢に位置付けます。このビデオはプロフェッショナルで指導的な視覚スタイルを必要とし、明確なアニメーショングラフィックスと落ち着いた情報提供の声を伴います。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してコンテンツを効果的に構成し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、複雑な情報の正確性と一貫性を確保します。最終的なエクスポートは、さまざまなプラットフォームに適応可能で、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。
公共成果ビデオメーカーの新機能を発表する30秒間のソーシャルメディアビデオを作成してください。このビデオは、テクノロジーやマーケティングの専門家に興味を持つソーシャルメディアユーザーを対象に、ダイナミックで視覚的に魅力的でエネルギッシュなプレゼンテーションを目指します。AIアバターを使用して簡潔なアップデートを提供し、鮮明なナレーション生成で素早く注目を集めます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化されたビデオを確保し、完璧なソーシャルメディアビデオツールにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIビデオメーカーはどのようにしてテキストをビデオコンテンツに変換しますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、ユーザーがテキストスクリプトを簡単にダイナミックなビデオコンテンツに変換できるようにします。高度なテキスト-to-ビデオ機能を活用することで、さまざまなAIアバターを選択し、リアルなナレーション生成を利用して、プロフェッショナルな公共成果ビデオの作成を効率化します。
HeyGenは公衆衛生啓発キャンペーンや教育ビデオの作成に利用できますか？
もちろんです。HeyGenは、効果的な公衆衛生啓発キャンペーンや教育ビデオの制作に役立つツールです。カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、強力なブランディングコントロールを利用して、一般の人々に響くプロフェッショナルなPSAビデオを簡単に開発できます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとフォーマットの最適化にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、ビデオのアクセシビリティと多様なフォーマットを向上させるための重要な技術的機能を提供します。ユーザーは自動的に字幕/キャプションを生成してより広いオーディエンスにリーチし、アスペクト比のリサイズを適用して、ソーシャルメディアビデオを含むさまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを確保できます。
HeyGenはビデオ全体でブランドの一貫性を維持するための強力なブランディングコントロールを提供しますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオプロジェクトにロゴやブランドカラーをシームレスに統合できます。これにより、ストック映像や多様なテンプレートとシーンを備えた広範なメディアライブラリと組み合わせて、コンテンツが常にブランドアイデンティティを反映することを保証します。