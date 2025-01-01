AIで公共情報ビデオメーカーになる
心に響く魅力的な公共情報ビデオを作成しましょう。カスタムAIアバターを使用して、インパクトとプロフェッショナリズムを持ってメッセージを届けます。
技術愛好家やアーリーアダプター向けに、仮想の新しいAIツールの能力を紹介する60秒のダイナミックな説明ビデオを作成します。未来的でハイテクなビジュアルスタイルを取り入れ、魅力的で熱意あふれるオーディオを組み込み、HeyGenのカスタムAIアバターを活用して情報を提示します。
小さな地元のカフェのために、潜在的な顧客を引き付けることを目的とした30秒の活気あるマーケティングビデオを開発します。親しみやすく、招待的な音楽に合わせたビジュアルスタイルで、HeyGenの`ビデオテンプレート`機能を使用して、プロフェッショナルでありながら温かみのある広告を迅速に組み立てます。
社内チーム向けに、新しいソフトウェアアップデートを詳細に説明する20秒の簡潔なトレーニングビデオセグメントを制作します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンかつ直接的であり、権威ある情報提供のオーディオトーンを持ち、HeyGenの`スクリプトからのテキストビデオ`機能を使用して、この重要な社員向けアップデートのコンテンツ作成を効率化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは多様なニーズに対してどのようにクリエイティブなビデオストーリーテリングを促進しますか？
HeyGenは、ユーザーが「マーケティングビデオ」や「公共サービスアナウンスメントビデオ」を「AI駆動のビデオ作成」を通じて作成することを可能にします。その強力な「ビデオテンプレート」と「AIツール」は「ビデオストーリーテリング」を簡素化し、効果的な「公共情報ビデオメーカー」として機能します。
HeyGenを特に「使いやすい」「ビデオメーカー」にしている特徴は何ですか？
HeyGenは「ドラッグ＆ドロップインターフェース」を提供し、「ビデオ制作」を簡素化します。「AIアバター」と「テキストからビデオ」機能を備えた直感的なプラットフォームで、効率的なコンテンツ作成を実現します。
HeyGen内で「カスタムAIアバター」とブランド要素を統合できますか？
もちろんです。HeyGenは「カスタムAIアバター」の作成と使用をサポートしており、個別の「ビデオストーリーテリング」を可能にします。ユーザーはロゴや色などの「ブランディングコントロール」を適用して、すべてのビデオで一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。
HeyGenにはプロフェッショナルな「ビデオ制作」のための「ナレーション」と「字幕」が含まれていますか？
はい、HeyGenは統合された「ナレーション生成」と自動「字幕/キャプション」を提供し、高品質でアクセス可能な「ビデオ制作」を保証します。これにより視聴者のエンゲージメントが向上し、メッセージがより広いオーディエンスに効果的に届きます。