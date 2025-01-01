公共情報ビデオジェネレーター: AIアバターでPSAを作成

スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する高度なテキストからビデオへの機能を使用して、素晴らしい公共サービス告知ビデオを簡単に作成します。

サンプルプロンプト1
新しいソフトウェアユーザー向けに、技術専門家が複雑な概念を迅速に把握するための詳細な90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、画面録画と動的なテキストオーバーレイを組み込んで主要な機能を強調し、正確で明瞭なAI音声で補完します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、ビデオコンテンツを自動生成し、アクセシビリティのために正確な字幕を含めます。
サンプルプロンプト2
従業員に向けた45秒の活気ある社内イベント告知ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちた楽観的なもので、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速に開始し、メディアライブラリ/ストックサポートからカスタムブランド要素を組み込みます。音声は明るく親しみやすいトーンで、興奮を呼び起こす背景音楽を使用し、プロフェッショナルでありながら親しみやすい雰囲気を全チームメンバーに提供します。これは、専用の社内告知ビデオジェネレーターの力を示します。
サンプルプロンプト3
新しいデータセキュリティプロトコルを広範なオンラインオーディエンスに説明する包括的な2分間の情報ビデオを作成し、非技術的な利害関係者を含め、さまざまなプラットフォームでアクセス可能にします。ビジュアルプレゼンテーションは安心感と権威を伝え、明確なインフォグラフィックとプロフェッショナルなストック映像を使用し、信頼と明確さを伝えるAI音声を使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、異なるソーシャルメディアチャンネルに最適化し、一貫したナレーションのためにAI音声を利用します。これは、重要な「データセキュリティ」コミュニケーションのためのシームレスなAIビデオ作成プロセスを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

公共情報ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したプラットフォームで、メッセージを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、影響力のある公共情報ビデオを迅速かつ簡単に生成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
プラットフォームに公共情報メッセージを貼り付けます。テキストからビデオへの機能がスクリプトを即座に動的なビデオに変換し、さらなるカスタマイズの準備が整います。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
メッセージを表現するために、多様なAIアバターとプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択します。トピックとオーディエンスに合わせて外観と雰囲気をパーソナライズします。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを追加する
ロゴやカラーを含むブランディングコントロールを適用し、一貫性を確保します。自動字幕とキャプションでリーチを拡大し、公共告知をすべての人にアクセス可能にします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
公共情報ビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートします。プロフェッショナルに制作された公共情報ビデオは、すべてのプラットフォームで共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

公共教育と啓発キャンペーンを拡大

広範な公共教育コースと啓発キャンペーンを開発し、世界中の多様なオーディエンスに簡単に届けます。

よくある質問

HeyGenはAIビデオコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できるようにします。最先端のAIアバターと豊富なAI音声の選択肢を備え、ビデオ作成プロセス全体を効率化し、シンプルなスクリプトから高品質のビデオコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenはビデオ制作におけるブランディングとカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがカスタムロゴやブランドカラーを公共告知ビデオに組み込むことを可能にします。プラットフォームはまた、豊富なメディアライブラリとストックサポート、さまざまなエクスポートニーズに対応する柔軟なアスペクト比のリサイズを提供し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。

HeyGenは字幕やカスタムナレーションなどのアクセシビリティ機能を備えた公共情報ビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは公共情報ビデオジェネレーターとして理想的であり、必要なアクセシビリティ機能を含んでいます。自動的に字幕とキャプションを生成し、カスタムナレーションをサポートすることで、公共サービス告知ビデオのメッセージが多様なオーディエンスに明確に理解されることを保証します。

HeyGenのAIビデオ生成においてデータセキュリティは優先事項ですか？

はい、HeyGenはデータセキュリティを最優先に考え、ユーザーが生成したすべてのAIビデオコンテンツを保護するための強力な対策を講じています。プラットフォームは安全なコンテンツ作成を目的として設計されており、AIビデオ作成プロセス全体で機密性と整合性を確保します。