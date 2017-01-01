魅力的なヘルスケアコンテンツのための公衆衛生ビデオメーカー
教育ビデオを迅速に制作し、ヘルスケアマーケティングを強化します。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、効果的な患者コミュニケーションを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地域社会のメンバーを対象にした30秒のプロモーション動画を開発し、新しい公衆衛生イニシアチブを強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックでカラフルにし、現代的なグラフィックスとインスパイアリングな音楽を使用してエンゲージメントを高めます。HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキスト動画機能を活用して、この効果的な「ヘルスケアマーケティング」キャンペーンを迅速に作成します。
子供と親を対象にした15秒の公共サービスアナウンスを作成し、適切な手洗いの重要性を強調します。この動画は明るくシンプルなアニメーションビジュアルとキャッチーなジングルや親しみやすいボイスオーバーを使用し、重要な「公衆衛生メッセージ」を記憶に残るものにします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを取り入れ、アクセスしやすいように明確な字幕を追加します。
新しいヘルスケアサービスを潜在的な患者や地域住民に紹介する45秒のプロフェッショナルな動画を想像してください。この動画には洗練された現代的なビジュアルスタイル、落ち着いたバックグラウンドミュージック、信頼を築くための安心感のあるプロフェッショナルなボイスオーバーが必要です。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、プラットフォーム全体で最適な視聴を実現し、スクリプトからのテキスト動画機能を使用して正確で洗練された「クリニックプロモーション」を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように公衆衛生ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、公衆衛生ビデオの制作を効率化します。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、魅力的な教育ビデオを迅速に作成でき、効果的なヘルスケアコミュニケーションと患者教育を簡単に実現します。
HeyGenは特定のブランドに合わせてヘルスケアビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、独自のスタイルをヘルスケアマーケティングビデオに組み込むことができます。これにより、患者教育やプロモーションビデオコンテンツがプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenはヘルスケアコミュニケーションのためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenはリアルなAIアバターや自動字幕などの高度なAI機能を提供し、ヘルスケアビデオをよりアクセスしやすく、ダイナミックにします。また、スクリプトから直接ボイスオーバーを生成し、影響力のある患者の声や教育コンテンツを作成できます。
HeyGenはヘルスケアキャンペーンの多様なビデオフォーマットをどのようにサポートしていますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なアスペクト比とシームレスなビデオエクスポートをサポートし、ヘルスケアキャンペーンが幅広いオーディエンスに届くようにします。これにより、ソーシャルメディア、患者教育、内部コミュニケーションに適した多用途なコンテンツを作成し、プラットフォーム全体で洗練されたビジュアルスタイルを維持します。