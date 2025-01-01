公衆衛生アップデートビデオメーカー：迅速で魅力的な健康ビデオ

強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、公衆衛生教育ビデオと啓発キャンペーンを変革します。

169/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地域コミュニティグループや一般の人々向けに、健康的な食事に関する一般的な誤解を詳述する45秒の説明ビデオを作成します。このビデオは、クリーンで教育的なビジュアルスタイルと明確なインフォグラフィックスを特徴とし、落ち着いた権威ある声のナレーションが付随します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、詳細な健康ガイドラインを魅力的な物語に変換します。
サンプルプロンプト2
地域コミュニティメンバーや潜在的なボランティア向けに、地域の健康診断イニシアチブへの行動を呼びかける60秒のインスパイアリングなビデオを制作します。ビジュアル要素は高揚感があり、行動を促すもので、実際のシナリオや共感できるストック映像を使用し、励ましのある明確なナレーションを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルで影響力のあるビジュアルストーリーを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
忙しいプロフェッショナルや一般の人々向けに、特定の地域の健康トレンドに関する最新統計を紹介する30秒の公衆衛生アップデートビデオを設計します。鮮明でモダンなビジュアルスタイルを採用し、太字のテキストオーバーレイとデータビジュアライゼーションを使用し、直接的でプロフェッショナルな声で届けます。HeyGenによって生成された自動字幕/キャプションを追加し、無音での視聴を可能にしてアクセシビリティを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

公衆衛生アップデートビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで迅速に公衆衛生アップデートビデオを作成し、健康啓発キャンペーンの明確なコミュニケーションと広範なリーチを実現します。

1
Step 1
テンプレートを選択
公衆衛生教育ビデオ用にデザインされたカスタマイズ可能なテンプレートから選択し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してメッセージの基盤を迅速に設定します。
2
Step 2
スクリプトから生成
公衆衛生アップデートスクリプトを貼り付けて、テキストをダイナミックなビジュアルと魅力的なナレーションに変換し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能でビデオコンテンツを自動生成します。
3
Step 3
アバターでカスタマイズ
AIアバターを選択して公衆衛生情報を伝え、HeyGenのAIアバターを使用して教育コンテンツに人間味を加え、メッセージを強化します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
AI字幕とキャプションを追加して公衆衛生ビデオを完成させ、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、ソーシャルメディアキャンペーンや患者教育用にさまざまな形式でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

公衆衛生トレーニングのエンゲージメントを向上

.

ダイナミックなAI駆動のビデオコンテンツを通じて、公衆衛生トレーニングプログラムにおける参加者のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして公衆衛生アップデートビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、影響力のある公衆衛生アップデートビデオの制作を簡素化するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。当プラットフォームを使用すると、重要な情報を迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、公衆衛生教育ビデオをよりアクセスしやすく、ダイナミックにします。

HeyGenはどのようなクリエイティブツールを提供して、魅力的な説明ビデオを作成できますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートや豊富なメディアライブラリを含むクリエイティブツールのスイートを提供しており、魅力的な説明ビデオを作成するのに最適です。リアルなAIアバターや高品質のストック映像を使用して、健康啓発キャンペーンを効果的に伝えることができます。

HeyGenはテキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに効率的に変換できますか？

はい、HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換に優れており、洗練されたAIビデオジェネレーターコンテンツを効率的に制作します。当プラットフォームは、AI字幕とキャプションの統合や強力なナレーション生成をシームレスに行い、メッセージを明確かつアクセスしやすくします。

HeyGenは患者教育のためのソーシャルメディアキャンペーンの開発をどのように支援しますか？

HeyGenは、患者教育と健康啓発に焦点を当てたダイナミックなソーシャルメディアキャンペーンを開発するための理想的なツールです。自動AI字幕とキャプション、アスペクト比のリサイズなどの機能を活用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化された魅力的なビデオコンテンツを作成し、最大限のリーチを確保します。