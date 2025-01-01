公衆衛生アップデートジェネレーター: AIによる即時レポート

医療専門家が時間を節約しながら効率を高め、パーソナライズされた医療レポートを簡単に生成し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを通じてアウトリーチを強化します。

190/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
医療管理者や医療研究者を対象とした45秒のプロフェッショナルなビデオを開発し、AIを活用したレポートジェネレーターの力を示し、生データを洞察に満ちたデータビジュアライゼーションに変換します。このビデオは、クリーンで権威あるビジュアルスタイルを採用し、グラフやチャートをシームレスに提示し、AIアバターが重要な発見を説明し、HeyGenのAIアバターを活用して複雑な情報を魅力的にプレゼンテーションします。
サンプルプロンプト2
忙しい臨床医や個人開業医向けに、60秒の効率的なビデオを制作し、HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを使用して、医療レポートからパーソナライズされたカスタマイズレポートの作成をどのように効率化できるかを示します。ビデオの美学はモダンで、スムーズなトランジションと控えめなバックグラウンドミュージックを備え、詳細な患者サマリーがどれほど簡単に生成できるかを強調します。
サンプルプロンプト3
一般市民や健康教育者向けに、15秒の魅力的な公共意識ビデオを作成し、重要な健康メッセージを動的な医療インフォグラフィックに変換し、デジタル健康ポスターのようにします。シンプルで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、明確な行動喚起を行い、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を通じて最大限のアクセス性を確保し、重要な情報を瞬時に理解可能にします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

公衆衛生アップデートジェネレーターの使い方

医療専門家向けのAIを活用したツールを使用して、動的なビデオアップデートを通じて重要な公衆衛生情報を効率的に作成し、広めます。

1
Step 1
公衆衛生データを貼り付ける
重要な公衆衛生情報や医療レポートをジェネレーターにテキストとして貼り付けます。この入力が、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用したアップデートの基盤となります。
2
Step 2
適切なテンプレートを選ぶ
公衆衛生コミュニケーションに特化したプロフェッショナルなデザインのテンプレートから選択します。これらのテンプレートは、メッセージの視覚的なプレゼンテーションを効率化し、明確さとインパクトを高めます。これはテンプレートとシーン機能を活用します。
3
Step 3
ブランド要素を適用する
組織のブランドを適用して公衆衛生アップデートをパーソナライズします。プラットフォームのブランドコントロール（ロゴ、色）機能を使用して、ロゴ、特定のカラースキーム、フォントを簡単に統合し、一貫性と認識を確保し、パーソナライズされたカスタマイズレポートを作成します。
4
Step 4
エクスポートして共有する
ビデオアップデートを完成させ、配信の準備をします。プラットフォームは、さまざまなエクスポートオプションを提供しており、字幕/キャプションを生成して広範なアクセス性を確保し、メッセージがすべての医療専門家に効果的に届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

公衆衛生トレーニングの強化

.

アップデートやガイドラインを動的なAI生成ビデオに変換することで、公衆衛生トレーニングプログラムのエンゲージメントと保持率を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは公衆衛生アップデートのための医療インフォグラフィックや健康ポスターの作成をどのように強化しますか？

HeyGenは静的なデータを動的な医療インフォグラフィックや魅力的な健康ポスターに変換し、強力な公衆衛生アップデートジェネレーターとして機能します。このAIを活用したツールを使用することで、医療専門家はカスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、効果的なデータビジュアライゼーションとコミュニケーションのための視覚的に魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenが臨床サマリーを生成する医療専門家にとって不可欠なAIツールである理由は何ですか？

HeyGenは医療専門家にとって不可欠なAIツールであり、包括的な臨床サマリーや医療レポートの生成を効率化します。テキストスクリプトをAIアバターと自動音声でビデオサマリーに変換することで、時間を大幅に節約し、明確で一貫したコミュニケーションを実現します。

HeyGenはパーソナライズされた医療レポートのためのカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはパーソナライズされた医療レポートやその他の医療コミュニケーションの作成を容易にするためのカスタマイズ可能なテンプレートを多数提供しています。使いやすいツールを使用して、医療専門家はブランドコントロールを使用してコンテンツを調整し、すべてのレポートがプロフェッショナルでブランドに合ったものになるようにします。

HeyGenは公衆衛生意識向上のための魅力的なソーシャルメディアクリップの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは公衆衛生アップデートジェネレーターとして、健康意識を高めるための魅力的なソーシャルメディアクリップを作成するのに最適です。AIを活用した医療機能により、情報をAIアバター、自動字幕、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを使用して、魅力的な短いビデオに迅速に変換し、創造的なコミュニケーションのための使いやすいツールとなっています。