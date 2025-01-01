AIの力で公衆衛生メッセージビデオを作成

あなたの医療コミュニケーションを変革します。強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使って、魅力的な公衆衛生ビデオや影響力のあるPSAを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般市民やコミュニティオーガナイザーを対象にした45秒の公共サービスアナウンスメントを想像してください。定期的な健康診断の利点についての影響力のある公衆衛生メッセージを伝えます。ビデオは明るく励みになるビジュアルスタイルを採用し、親しみやすく安心感のある音声トーンを持たせてください。HeyGenの「AIアバター」を活用して、多様で親しみやすい人物を提示し、公衆衛生メッセージビデオメーカーのリーチと効果を高めてください。
サンプルプロンプト2
小規模な医療機関やヘルスマーケティングチームを対象に、プロフェッショナルな医療コミュニケーションコンテンツを簡単に作成する方法を紹介する90秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルと音声スタイルはステップバイステップで、魅力的な画面録画とアップビートな背景音楽を特徴とし、モダンなテンプレートデザインを強調します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、ユーザーがさまざまなコミュニケーションニーズに合わせてプロフェッショナルな医療ビデオテンプレートを迅速にカスタマイズできる方法を示してください。
サンプルプロンプト3
医療機関で働くソーシャルメディアマネージャー向けに、さまざまなプラットフォーム向けに公衆衛生メッセージを最適化する方法を示す30秒の簡潔なビデオチュートリアルを開発してください。ビデオはテンポが速くダイナミックで、さまざまなアスペクト比をアクションで視覚的に示し、キャッチーで現代的な音楽を伴います。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を利用して、ビデオ作成プラットフォームが効果的なソーシャルメディアキャンペーンのためにコンテンツをどれほど簡単に適応できるかを示してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

公衆衛生メッセージビデオメーカーの仕組み

AIを活用したツールで、影響力のある公衆衛生ビデオや患者教育コンテンツを簡単に作成し、オーディエンスに情報を提供し、関与させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
公衆衛生メッセージのテキストを入力することから始めます。私たちのテキストビデオ機能がスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターとプロフェッショナルな医療ビデオテンプレートのライブラリから選択し、メッセージを効果的に表現します。
3
Step 3
ブランディング要素を適用
組織のロゴ、色、その他のブランディングコントロールを統合し、一貫性と信頼性のある外観を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
カスタマイズ可能なアスペクト比でビデオを生成し、さまざまなソーシャルメディアキャンペーンで広く配布する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のある公衆衛生キャンペーンを開始

ソーシャルメディア向けの魅力的な短編ビデオを迅速に制作し、重要な公衆衛生メッセージや啓発キャンペーンを広めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな医療ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なテキストビデオ機能を通じてプロフェッショナルな医療ビデオの作成を簡素化するAIビデオジェネレーターです。ユーザーはプロンプトネイティブなビデオ作成を活用して、魅力的なコンテンツを効率的に生成でき、医療コミュニケーションに直感的なビデオ作成プラットフォームを提供します。

HeyGenは医療コミュニケーションのためのブランディングとビジュアルカスタマイズをサポートしますか？

はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴやブランドカラーをビデオに組み込むことができます。リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なアスペクト比を使用して、組織のビジュアルアイデンティティに完全に一致する影響力のあるPSAや患者教育ビデオを制作できます。

HeyGenをエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションにする技術的な特徴は何ですか？

HeyGenは、テキストビデオ、ナレーション生成、自動字幕/キャプションなどの機能を備えたエンドツーエンドのビデオ生成体験を提供します。そのクリエイティブエンジンは、スクリプトから最終出力までの全ワークフローをサポートし、包括的な公衆衛生メッセージビデオメーカーとなっています。

HeyGenは魅力的な患者教育ビデオを迅速に生成するのに適していますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的な患者教育ビデオや公衆衛生メッセージを迅速に生成するように設計されています。プロフェッショナルな医療ビデオテンプレートとメディアライブラリがプロセスを効率化し、ソーシャルメディアキャンペーンや広範な医療コミュニケーションニーズに迅速に対応できます。