将来の親や地域の寄付者を対象とした、力強い学校マーケティングビデオとして設計された45秒のインスピレーションを与えるビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、陽気な生徒と現代的な学校施設を特徴とし、感動的なオーケストラの音楽トラックで補完されます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、「生徒」や「校長」からの心のこもった証言を届け、学校のポジティブな影響を個人的で魅力的な物語にしてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
K-12の生徒を対象にした、複雑な科学的概念に焦点を当てた60秒の教育ビデオメーカーを開発してください。ビジュアルスタイルは鮮やかなアニメーションとわかりやすいグラフィックを取り入れ、親しみやすく熱意のあるナレーションと関連する効果音でアクティブな学習体験を作り出します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を活用して、指導内容を明確かつ一貫してナレーションし、最適な理解を確保してください。
サンプルプロンプト2
同僚の教育者向けに、革新的な教育方法を紹介する30秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルの美学はプロフェッショナルでクリーンであり、画面録画と説明図を利用し、落ち着いた情報提供の背景音楽と組み合わせます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、コアアイデアと教室での応用のための創造的なアイデアを効果的に伝える洗練されたプレゼンテーションを迅速に組み立ててください。
サンプルプロンプト3
さまざまなプラットフォームでのオーディエンスのエンゲージメントを目指して、今後の学校イベントを宣伝するための15秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、クイックカット、大胆なテキストオーバーレイ、活気あるアニメーションを特徴とし、アップビートで現代的な音楽トラックに設定されます。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用して、主要なイベントの詳細と行動を促す呼びかけを提供し、アクセス性と広範なリーチを確保してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

公共教育ビデオメーカーの使い方

魅力的なビジュアルレッスンで学生と教師を力づけます。専門知識不要で、プロフェッショナルな教育ビデオを簡単に作成し、引きつけ、情報を提供します。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
教育コンテンツ専用にデザインされたプロフェッショナルな「テンプレートとシーン」のライブラリから選択し、「教師」にとってビデオ作成を簡単にします。
2
Step 2
魅力的なコンテンツを追加
ユーザーフレンドリーなインターフェースを利用して、ビジュアル、テキスト、ダイナミックな「AIアバター」を組み込み、「学生」に効果的にレッスンを届けます。
3
Step 3
カスタマイズと強化
高度な「ブランディングコントロール」で教育ビデオプロジェクトを洗練し、一貫した外観と感触を確保し、魅力的な「アニメーション」要素を追加してオーディエンスを引きつけます。
4
Step 4
広く共有するためにエクスポート
教育ビデオが完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用してさまざまなプラットフォーム向けに最適化し、「ソーシャルメディア」やその他の用途に「教育ビデオ」を簡単に作成できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

レッスンコンテンツをアニメーション化

AIを活用したビデオストーリーテリングを利用して、ダイナミックなアニメーション教育ビデオを作成し、複雑なテーマを学生にとって魅力的にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な教育ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは教育者と学生が高品質の「教育ビデオ」を簡単に作成できるようにし、AIアバターと「テキストからビデオ」機能を活用します。直感的なプラットフォームにより、「スキル不要」で「魅力的なプレゼンテーション」と指導内容を作成できます。

HeyGenを使用した学校マーケティングビデオのクリエイティブなオプションは何ですか？

HeyGenは多様な「テンプレート」と「AIアバター」を提供し、ダイナミックな「学校マーケティングビデオ」をデザインして「オーディエンスを引きつける」ことができます。ビジュアルを簡単にカスタマイズし、ブランディングを追加し、さまざまなプラットフォーム向けにプロフェッショナルな「アニメーションビデオコンテンツ」を制作できます。

HeyGenはビデオ編集の経験が限られているユーザーに適していますか？

もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、誰でもプロフェッショナルな「プレゼンテーション」とビデオを作成できるようにし、広範な「ビデオ編集ツール」の知識を必要としません。シンプルな「ドラッグアンドドロップ」インターフェースと「テキストからビデオ」機能により、高品質のビデオ制作がすべての人にアクセス可能です。

HeyGenはどのようにしてビデオを通じて学生と教師のエンゲージメントを向上させますか？

HeyGenは「指導内容」を「インタラクティブなビデオ」体験に変え、AIアバターやカスタムボイスオーバーなどの機能を提供します。これにより、教師は「オーディエンスをより効果的に引きつけ」、学生の注意を引くダイナミックな「マルチメディア作成」を実現します。