公共アナウンスメントビデオジェネレーター：PSAを瞬時に作成
高度なAIアバターを使用して、魅力的な公共サービスアナウンスメントビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若い成人を地元のチャリティランに引きつけるための30秒のエネルギッシュなアナウンスメントビデオをデザインします。ビデオは、現代的で活気のあるビジュアルスタイルで、クイックカット、ダイナミックなテキストオーバーレイ、注目を集めるアップビートな音楽トラックを必要とします。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して作成プロセスを開始し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、最終出力がソーシャルメディアでのエンゲージメントに最適化されていることを確認します。
小規模事業者向けに、新しい政府助成プログラムを詳述した60秒のプロフェッショナルな公共アナウンスメントビデオジェネレーターを制作します。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィック主導で、情報を明確に提示し、明確で権威あるが親しみやすい声を伴います。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して正確性を確保し、最大のアクセシビリティと理解を得るために字幕/キャプションを含めるべきです。
会社の従業員を対象にした15秒の簡潔なアナウンスメントビデオを開発し、今後の内部ポリシー変更についての親しみやすいリマインダーとして機能します。視覚と音声のスタイルは直接的で親しみやすく、励みになるもので、明確さのためにシンプルなアニメーションや関連するストック映像を使用します。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して魅力的なビジュアルを提供し、スムーズな音声生成でリマインダーを効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは公共サービスアナウンスメントビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは多様なPSAテンプレートとアナウンスメントビデオテンプレートを提供し、ユーザーが魅力的なコンテンツを迅速に作成できるようにします。これらのテンプレートは創造的な出発点を提供し、メッセージが効果的に伝えられることを保証します。
アナウンスメントビデオにAIアバターとカスタムボイスオーバーを使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターとスクリプトから直接生成されたカスタムボイスオーバーでアナウンスメントビデオを向上させることができます。この機能は、メッセージをよりインパクトのあるものにするユニークでパーソナライズされたクリエイティブなタッチを提供します。
HeyGenはアナウンスメントビデオのためにどのようなクリエイティブリソースを提供しますか？
HeyGenは、アナウンスメントビデオを強化するための広範なメディアライブラリと多様な音楽トラックを提供します。また、ブランドコントロールを活用してロゴや色を組み込むことで、一貫性のあるプロフェッショナルなクリエイティブ出力を確保できます。
効果的なアナウンスメントビデオを作成するためのHeyGenのAI機能を探る
HeyGenのAI機能には、テキストからビデオへの変換やスマートシーンの提案が含まれており、アナウンスメントビデオのクリエイティブプロセス全体を効率化します。これにより、広範な編集経験がなくても高品質なコンテンツを効率的に制作できます。