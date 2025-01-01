公共アライメントビデオメーカーで魅力的な公共コミュニケーションを
リアルなAIアバターを使用した魅力的なビデオで、地域社会のエンゲージメントを高め、公共の信頼を築きましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
政府部門の従業員を新しいコンプライアンスプロトコルに合わせることを目的とした、60秒のインパクトのある内部コミュニケーションビデオを作成します。このビデオは、プロフェッショナルで企業的なビジュアル美学と明確で権威あるナレーションを特徴とし、公務員を対象としています。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、ポリシーの詳細を効果的に視覚化します。
地方政府の透明性レポートへの信頼を高めるための30秒の活気あるソーシャルメディアビデオを設計し、さまざまなプラットフォームでオンライン市民をターゲットにします。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミックであり、アップビートなサウンドトラックとクリアな音声で補完されます。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、より広いリーチとエンゲージメントを確保します。
地方議会メンバーや公務員向けの公共アライメントビデオメーカーの有用性を示す90秒の説明ビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで教育的かつプロフェッショナルであり、専門的な聴衆に対して明確で簡潔な説明を提供します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、複雑な概念やデータを視覚的に強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な公共部門のコミュニケーションを促進しますか？
HeyGenは政府機関や公共団体が地域社会のエンゲージメントや公共管理のための魅力的なビデオを作成するのを支援します。HeyGenのAIビデオメーカーを利用して、重要な公共アライメントビデオを迅速に制作し、一貫したメッセージングとブランディングコントロールで公共の信頼を築きます。
HeyGenは迅速なビデオ作成にどのような機能を提供していますか？
HeyGenはテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、カスタマイズ可能なAIアバターとリアルなAIナレーション生成を提供することで、ビデオ作成を効率化します。このオンラインビデオメーカーは、ソーシャルメディアビデオから内部コミュニケーションビデオまで、高品質なコンテンツを効率的に制作するのに役立ちます。
HeyGenはビデオコンテンツのブランディングコントロールをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ブランドのロゴ、色、アセットをすべてのビデオに統合することができます。豊富なメディアライブラリとビデオテンプレートを活用して、すべての説明ビデオやトレーニングエンゲージメントコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenはビデオのアクセシビリティにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは自動AI字幕でアクセシビリティを向上させ、メッセージがより広いオーディエンスに届くようにします。さまざまなプラットフォームに合わせてソーシャルメディアビデオを簡単に調整し、最大のインパクトとコミュニティエンゲージメントを実現します。