PTOポリシー説明ビデオメーカー

強力なAIアバターのおかげで、編集スキルなしで魅力的なPTOポリシービデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
従業員のPTOポリシーに関する一般的な質問に答えるために、全スタッフ向けに45秒の説明ビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してさまざまなシナリオを示す、魅力的なインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを採用します。明確な字幕/キャプションを含め、情報豊かで落ち着いたボイスオーバーを使用して、PTOの重要な側面についての学習を簡素化します。
サンプルプロンプト2
マネージャーおよび人事スタッフ向けに、PTOポリシーの最近の重要な更新を詳述する60秒のAIビデオメーカーのプレゼンテーションを開発してください。ビデオは、さまざまなビデオテンプレートとシーンを利用して重要な変更点を強調し、モダンでクリーンなビジュアルスタイルを示します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、権威あるが親しみやすいボイスオーバーを通じて正確な情報を提供し、ビジネス説明ビデオを明確に提示します。
サンプルプロンプト3
すべての従業員に正確なPTOリクエストプロセスを実践的な30秒のアニメーション説明ビデオで案内します。ビジュアルスタイルは、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、簡単にフォローできるステップバイステップのアニメーションです。親しみやすいAIアバターと直接的なボイスオーバーを使用して、ユーザーをスムーズに案内し、リクエストの提出に関する混乱を排除するビデオを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

PTOポリシー説明ビデオメーカーの使い方

魅力的な説明ビデオでPTOポリシーを明確に伝え、チームが複雑な情報を理解しやすく記憶しやすくします。

1
Step 1
スクリプトを作成
PTOポリシーのテキストを作成または貼り付けて開始します。私たちの説明ビデオメーカーは、スクリプトを魅力的なビデオシーンに変換し、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
ポリシーを提示するために多様なAIアバターから選択します。彼らの外見をカスタマイズし、ブランドのトーンに合ったボイスオーバーを選択して、魅力的なプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
強化を追加
ライブラリから関連するストックメディアを追加してビデオを強化し、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保します。ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、一貫性を保ちます。
4
Step 4
エクスポートと共有
満足したら、さまざまなアスペクト比で高品質の説明ビデオをエクスポートします。新しいPTOポリシービデオを内部コミュニケーションチャネルで簡単に共有し、学習を簡素化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員のオンボーディングと発表を効率化

新入社員のオンボーディングと組織全体での更新発表を効率的に行うために、重要なPTOポリシービデオを迅速に制作し配布します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてPTOポリシー説明ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーを使用して、魅力的なPTOポリシー説明ビデオの作成プロセスを簡素化します。スクリプトをプロフェッショナルなアニメーション説明ビデオに変換し、チームが新しいポリシーを簡単に理解できるようにします。

HeyGenはポリシー発表ビデオにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、ポリシー発表ビデオに多様なAIアバターやプロフェッショナルなボイスオーバーを含む、広範なクリエイティブな柔軟性を提供します。また、さまざまなビデオテンプレートやブランディングコントロールを利用して、メッセージが明確で視覚的に魅力的であることを保証します。

HeyGenで説明ビデオを作成するのにビデオ編集スキルは必要ですか？

全く必要ありません。HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、ドラッグアンドドロップエディターを使用して誰でもプロフェッショナルな説明ビデオを作成できます。複雑なトピックの学習を簡素化する高品質なコンテンツを制作するために、事前のビデオ編集スキルは必要ありません。

HeyGenは新しいポリシーのためのアニメーション説明ビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは広範なビデオテンプレートライブラリとAI駆動のツールを使用して、新しいポリシーのビデオ作成を大幅にスピードアップします。テンプレートを選択し、テキストを追加するだけで、HeyGenが数分で視聴者向けのアニメーション説明ビデオを生成します。