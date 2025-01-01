牧師や教会のソーシャルメディアマネージャーがInstagramのようなプラットフォームで励ましのメッセージを共有するために設計された、ダイナミックな60秒の「詩篇説教ハイライトビデオ」を作成してください。視覚スタイルは、素早く魅力的なカットと明るいオーバーレイを特徴とし、インスピレーションを与えるインストゥルメンタルトラックで補完されるべきです。画面上の「字幕/キャプション」を鮮明にして、アクセシビリティとメッセージの保持を向上させてください。

ビデオを生成