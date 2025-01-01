プロキシチュートリアルビデオメーカー：簡単で迅速なチュートリアル作成

HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換し、プロキシビデオチュートリアルの編集効率を向上させましょう。

テクノロジーに精通した起業家向けに、HeyGenがどのように「プロキシチュートリアルビデオメーカー」としての役割を簡素化するかを示す45秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、HeyGenのAIアバターを使用して複雑なステップを明確に説明し、視聴者の興味を引き続ける活気あるナレーションを添えてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマーケターをターゲットにした30秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオをデザインし、テキストを魅力的なビジュアルコンテンツに変換する方法を紹介してください。ビデオは活気あるビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを採用し、HeyGenの革新的なテキストからビデオへのスクリプト機能を強調し、短時間で魅力的な短編コンテンツを迅速に制作できることを示してください。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、HeyGenをAIビデオエージェントとして使用することで得られる編集効率の向上を強調する60秒のプロフェッショナルな説明ビデオを制作してください。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた権威あるナレーションを添えて、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンがどのようにして品質を損なうことなくコンテンツ制作を加速するかを示してください。
サンプルプロンプト3
フリーランサーやマーケティングチームを対象にした40秒の情報ビデオを開発し、HeyGenが「プロキシビデオ編集」をどのように強化するかを示してください。自然な音声のナレーションをシームレスに統合し、HeyGenの高度なナレーション生成機能を通じて生成された親しみやすい会話調のトーンを特徴とし、複雑な説明を理解しやすくします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロキシチュートリアルビデオメーカーの使い方

HeyGenのインテリジェントなAIを使用して、スクリプトを魅力的でプロフェッショナルなチュートリアルビデオに簡単に変換し、制作プロセス全体を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、HeyGenにチュートリアルスクリプトを貼り付けます。テキストからビデオへのスクリプト機能が、書かれたコンテンツを自動的に音声対話に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
チュートリアルをプレゼンテーションするために、多様なAIアバターから選択します。選択したアバターがスクリプトをリアルに伝え、カメラを必要とせずにコンテンツを生き生きとさせます。
3
Step 3
ナレーションと強化を追加する
追加のナレーションや効果音のためにカスタムナレーション生成でビデオを強化します。また、ブランドやバックグラウンドミュージックを取り入れて学習体験を豊かにすることもできます。
4
Step 4
魅力的なチュートリアルをエクスポートする
チュートリアルを最終確認し、必要な最終調整を行います。その後、高品質なビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアビデオに最適化して視聴者に教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアチュートリアルを迅速に制作

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、簡潔で魅力的なチュートリアルビデオを迅速に作成し、注意を引きつけ、情報を効率的に伝えます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIアバターを使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターを使用することでビデオ制作を革新します。直感的なテキストからビデオへの機能により、迅速なコンテンツ生成が可能となり、さまざまなニーズに対して非常に効率的でアクセスしやすくなります。

HeyGenはソーシャルメディア投稿やトレーニングビデオのような多様なビデオコンテンツを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的なソーシャルメディアビデオ、包括的なトレーニングビデオ、情報豊富なコースビデオなど、幅広いコンテンツを制作するために設計された多用途なプラットフォームです。AIの機能により、制作プロセス全体が効率化され、編集効率が向上します。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ出力を保証するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、AI駆動のナレーション生成、自動字幕/キャプション、スクリプトから直接作業する能力などの強力な機能を提供します。これらのツールにより、高品質なビデオ制作が保証され、視聴者へのアクセスが向上します。

HeyGenはビジネスにとって効果的なプロキシチュートリアルビデオメーカーですか？

はい、HeyGenは優れたプロキシチュートリアルビデオメーカーとして機能し、ビジネスが簡単に指導コンテンツを作成できるようにします。AIビデオエージェントとテキストからビデオへの機能を使用することで、複雑な撮影や編集の必要なく、明確でプロフェッショナルなチュートリアルビデオを制作できます。