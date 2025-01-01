魅力的なデモのためのプロトタイプ理解ビデオメーカー
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャーとUXデザイナー向けに、初期製品バージョンの「ユーザーテスト」フィードバックの解釈方法を示す60秒の指導ビデオを開発します。ビデオはクリーンで教育的なビジュアルスタイルを採用し、明確な画面録画を行い、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して「プロトタイプ理解ビデオメーカー」のすべての技術的詳細が容易に理解できるようにします。
エンジニアリングチーム向けに、30秒の魅力的な内部トレーニングビデオを制作し、「ノーコード」プロトタイピングツール内の複雑な新機能を説明します。ビジュアルスタイルはシンプルで技術的であり、プロセスを示すために図式アニメーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を効率的に活用して直接的で情報豊富なナレーションを提供します。
小規模ビジネスオーナーや起業家をターゲットにした15秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を想像し、新しい「AIビデオジェネレーター」の使いやすさを強調します。ビデオは活気に満ちたエネルギッシュなビジュアルを特徴とし、表現力豊かなAIアバターが「プロトタイプビデオメーカー」の主要な利点を示し、HeyGenの洗練されたAIアバターを活用して魅力的で親しみやすいプレゼンテーションを行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロトタイプ理解ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用して、プロトタイプを魅力的なビデオに変換します。テキストビデオやAIアバターなどの機能を使用して、高精度プロトタイプビデオを簡単に作成し、デザインを効果的に伝え、ユーザーテストのフィードバックを収集できます。
HeyGenでプロトタイプビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは豊富なビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップ編集を提供し、プロトタイプビデオをカスタマイズできます。ブランドコントロールを利用して、デザインビジョンに完全に一致するビデオを作成し、魅力的なデモを実現します。
HeyGenはプロトタイプビデオのナレーションにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターやプロフェッショナルなボイスオーバーオプションを含む、ダイナミックなナレーションのための高度な機能を提供します。テキストからスピーチへの機能を使用して、スクリプトから魅力的な音声を簡単に生成し、プロトタイプ理解ビデオメーカーの能力を向上させます。
HeyGenはビデオ編集の経験がないユーザーにも適していますか？
はい、HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、誰でもコード不要でプロトタイプビデオを制作できます。スクリプトからエクスポートまでのプロセスを簡素化し、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを含みます。