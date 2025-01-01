プロトタイプレビュー動画メーカー: 簡単で迅速なAI作成
プロフェッショナルなプロトタイプレビュー動画を迅速に作成します。HeyGenのAI動画ジェネレーターを使用して、魅力的な製品デモやUXインサイトを強力なスクリプトからのテキスト動画で作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアの利点を説明する、技術に不慣れな潜在顧客向けの45秒の製品デモ動画を開発してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、アニメーション化されたグラフィックスとスクリプトから生成された明確で熱意あるAIボイスを使用し、簡単に理解できるようにし、価値提案を強調します。
新入社員向けに、コアな会社のプロセスを示す60秒のトレーニング動画をデザインしてください。カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、一貫したブランド美学を保ちます。対象はエントリーレベルの従業員で、ビジュアルスタイルは親しみやすくステップバイステップで、明確な画面上のテキストと落ち着いたガイド付きナレーションを特徴とし、学習と記憶を容易にします。
限定オファーを宣伝するための30秒のマーケティングコンテンツ動画をソーシャルメディア向けに作成し、幅広いオンラインオーディエンスの注目を集めるように設計してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くダイナミックで、太字のテキストオーバーレイと自動字幕/キャプションを組み込み、音声なしでもアクセス可能でインパクトのあるものにし、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロトタイプレビュー動画を向上させることができますか？
HeyGenは高度なAI動画ジェネレーターを提供し、魅力的なプロトタイプレビュー動画やインパクトのある製品デモを簡単に作成できます。AIアバターとAIテキストおよびボイスオーバー生成を活用して、UXインサイトを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
HeyGenは動画制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは強力なAI動画ジェネレーターを提供し、テキストを簡単に動画に変換できます。リアルなAIアバターとAIテキストおよびボイスオーバー生成を利用して、クリエイティブなマーケティングコンテンツを生き生きとさせることができ、使いやすいインターフェースで操作できます。
HeyGenは魅力的なマーケティングコンテンツを迅速に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、マーケティングコンテンツやソーシャルメディア動画の生成プロセスを効率化します。AI動画ジェネレーターとAI動画編集ソフトウェアを活用して、高品質な動画を効率的に制作できます。
HeyGenはさまざまな種類のクリエイティブ動画にどれほど柔軟に対応できますか？
HeyGenは非常に柔軟なAI動画ジェネレーターで、プロトタイプレビュー動画や製品デモだけでなく、トレーニング動画の作成にも最適です。さまざまなアスペクト比やブランドコントロールをサポートし、多様なニーズに応えるクリエイティブな成果物を保証します。