プロトタイプ明確化ビデオメーカー：製品デモを簡素化
魅力的な説明動画とインタラクティブデモを迅速に作成。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換し、複雑なアイデアを明確なビジュアルに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
UXデザイナーと研究者向けに45秒のインタラクティブデモを開発し、モダンでユーザーフレンドリーなインターフェースプレゼンテーションを通じて新製品のユーザビリティテストシナリオを紹介します。簡潔で励みになるトーンで、HeyGenのボイスオーバー生成を統合し、ユーザージャーニーを迅速にナレーションし、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な魅力を高め、複雑なインタラクションを簡単に理解できるようにします。
テックスタートアップのマーケティングチーム向けに30秒の製品プロモーションビデオを制作し、画期的なプロトタイプをダイナミックで目を引くグラフィックとアップビートなバックグラウンドミュージックで強調します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を開始し、字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを広げ、プロトタイプビデオのコアバリュープロポジションを効果的に伝えます。
技術トレーナーとオンボーディングスペシャリストを対象にした90秒の指導ビデオを設計し、オンラインプロトタイピングツールの使用方法をステップバイステップでガイドします。詳細な画面共有と落ち着いた指導的な声を特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して一貫した音声品質を確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームに適応できるようにし、説明ビデオ作成プロセスを簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイター向けに「スクリプトからのテキストを動画に変換」する生成をどのように支援しますか？
HeyGenは、ユーザーがテキストをプロフェッショナルな動画に簡単に変換できるようにすることで、コンテンツ作成を革新します。スクリプトを入力するだけで、当社の高度なAIビデオジェネレーターがリアルなAIアバターと高品質のボイスオーバー生成を備えた魅力的な動画を自動的に作成します。
HeyGenは製品デモンストレーションのための「プロトタイプ明確化ビデオメーカー」として効果的に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは理想的なプロトタイプ明確化ビデオメーカーであり、製品の特徴やコンセプトを明確に説明する魅力的なプロトタイプビデオやインタラクティブデモを迅速に作成できます。ダイナミックなビジュアルと明確なボイスオーバーで製品プロモーションビデオを強化し、メッセージを潜在的なユーザーに響かせます。
HeyGenの「ドラッグ＆ドロップ編集」機能で作成された動画にはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、ロゴ、色、フォントを使用して動画をカスタマイズし、ブランドの一貫性を確保するための強力なブランディングコントロールを提供します。豊富なビデオテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップ編集機能を活用して、シーンからメディアライブラリエレメントまで、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスのあらゆる側面を調整できます。
HeyGenは「多言語コンテンツ作成」をサポートして、グローバルなオーディエンスにリーチするのに役立ちますか？
はい、HeyGenは多言語コンテンツ作成を大幅にサポートし、多様なグローバルオーディエンスにリーチするのを簡単にします。当社のプラットフォームは、複数の言語での高度なボイスオーバー生成を提供し、正確な字幕/キャプションを自動的に生成して、メッセージが世界中でアクセス可能であることを保証します。