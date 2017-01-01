見込み客向けビデオジェネレーター: AIでより多くの契約を締結
あらゆるスクリプトからビデオを自動生成し、効果的なメッセージを届け、ビデオ販売の取り組みを強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
APIソリューションに興味のある開発者、ITリーダー、プロダクトマネージャーを対象とした90秒の技術概要ビデオを作成してください。このビデオは、動的でインタラクティブなコンテンツを作成するためのAIアバターの高度な機能を紹介し、システム図の例とAPI統合プロセスを説明する正確で明確なAIナレーションを備えた、現代的で技術志向のビジュアル美学を特徴とします。HeyGenのAIアバター機能は、この複雑な情報を魅力的に提示するための中心的な役割を果たします。
マーケティングアナリストと営業オペレーションチーム向けに、パーソナライズされたAIビデオからの視聴者分析を分析する技術プロセスを詳述した2分間の包括的なビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは分析的であり、データ解釈を示すステップバイステップの画面録画を組み込み、HeyGenのナレーション生成機能を使用した落ち着いた情報提供のナレーションをサポートします。視聴者の行動を理解することが仮想販売戦略の効果を高める方法を強調するべきです。
営業支援スペシャリストとソリューションアーキテクト向けに、既存のワークフロー内での見込み客向けビデオジェネレーターのシームレスな営業ツール統合を示す45秒の魅力的なビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでプロフェッショナルであり、スムーズなUIインタラクションを示し、自信に満ちたAIアバターによって提供されます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用することで、迅速で洗練された制作を確保し、効率的な仮想販売の実践を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは既存の営業およびマーケティングツールとどのように統合されますか？
HeyGenは強力なCRMおよび営業ツールの統合を提供し、見込み客向けビデオを直接既存のエコシステム内で生成および展開するためのシームレスなワークフローを実現します。これには、カスタムソリューションのためのAPI統合と、ビデオ販売戦略を最適化するための詳細な視聴者分析が含まれます。
HeyGenのジェネレーターはどのような種類のパーソナライズされたAIビデオを作成できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターを特徴とするものや、スクリプトからの動的なテキスト・トゥ・ビデオ生成を含む多様なパーソナライズされたAIビデオを作成する力を提供します。これは、見込み客向けビデオジェネレーターとして理想的であり、マーケティングビデオの強力なツールです。
HeyGenのビデオをブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、その他の要素をマーケティングビデオに簡単に組み込むことができます。また、カスタムビデオランディングページを利用して、視聴者に一貫したブランド体験を提供することも可能です。
HeyGenは画面録画やカスタムナレーションのような高度な機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenはコンテンツ作成を簡素化し、直接の画面録画と高品質のナレーションを自動生成することをサポートしています。その強力なプラットフォームには、字幕/キャプションのオプションや、ビデオ制作を迅速化するための豊富なテンプレートとシーンのライブラリも含まれています。