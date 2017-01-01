SDRが見込み客向けのビデオジェネレーターを活用して、大規模にパーソナライズされたアプローチを行う方法を示す1分間の簡潔なビデオを制作してください。このビデオは、営業開発担当者とそのマネージャーを対象としており、CRM統合を強調するクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを特徴とし、明確で指導的なナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、技術統合プロセスに関する一貫した正確なメッセージを確保してください。

