2

Step 2

あなたの思い出をアップロードしてください

あなたの最も大切な写真やビデオクリップをシームレスに統合しましょう。当プラットフォームでは、「画像からビデオへ」の作成を可能にし、個人的な瞬間を感動的なビジュアルストーリーに変えることができます。