物件ウォークスルービデオメーカー: AIツアーを作成
AIナレーション生成を活用し、ソーシャルメディアに最適化されたプロフェッショナルな不動産ウォークスルービデオを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
不動産マーケターや開発者向けに設計されたHeyGenを使用して、プロフェッショナルな不動産ウォークスルービデオとバーチャルツアーの作成を紹介する1分間のビデオを開発してください。没入感のあるシネマティックなビジュアルスタイルを採用し、エレガントなトランジションで物件の主要な特徴を強調し、プラットフォーム内で直接生成された洗練されたAIナレーションで説明します。広範な編集なしで高品質な制作が可能であることを示し、シームレスな音声配信を強調します。
個々の不動産ブローカー向けに、HeyGenを使用してソーシャルメディアに最適化された物件ウォークスルーコンテンツをカスタマイズおよび作成する方法を示す活気ある45秒のチュートリアルを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュで、異なるアスペクト比間のクイックカットとアップビートなサウンドトラックを特徴とし、ユーザーがさまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを効果的に利用する方法をガイドします。このプロンプトは、最大のリーチとエンゲージメントを得るためにコンテンツを適応させるのがいかに簡単であるかを示すことを目的としています。
新しいユーザーや不動産教育者向けに、HeyGenのAI技術を使用して魅力的な不動産ウォークスルービデオを作成するエンドツーエンドのプロセスを詳述した包括的な2分間の教育ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明確で指導的であり、ステップバイステップのデモンストレーションを特徴とし、利用可能なテンプレートとシーンの多様性を紹介し、情報豊かで親しみやすいAIアバターによって提供されます。このビデオは、ユーザーがプラットフォームを自信を持ってナビゲートし、最初のプロフェッショナルなビデオを制作できるようにすることを目的としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロフェッショナルな不動産ウォークスルービデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI技術を活用して、プロフェッショナルな不動産ウォークスルービデオの作成を効率化し、物件の写真を魅力的なビジュアルツアーに変換します。このAIビデオジェネレーターにより、不動産プロフェッショナルは高品質なコンテンツを簡単に制作し、バーチャルツアーを提供できます。
不動産ウォークスルービデオをブランディングやAIナレーションでカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenでは、不動産ウォークスルービデオにロゴやブランディングを追加してカスタマイズできます。また、物件の特徴をナレーションするAIナレーションを統合し、ソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたビデオを簡単にエクスポートして共有できます。
HeyGenを効果的な物件ウォークスルービデオメーカーにする技術的な特徴は何ですか？
HeyGenは静止した物件写真をAI技術を使用してダイナミックなプレゼンテーションに変換することで、強力な物件ウォークスルービデオメーカーとして機能します。シネマティックなカメラの動きやシームレスなシーントランジションなどの機能を組み込み、魅力的なバーチャルツアーを効率的に作成できます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターは物件のバーチャルツアーのプレゼンテーションをどのように向上させますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、既存の物件写真から魅力的な不動産ウォークスルービデオを作成することで、バーチャルツアーを大幅に向上させます。これにより、プロフェッショナルなビデオコンテンツを簡単に制作し、リスティングのプレゼンテーションを改善できます。