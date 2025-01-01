物件ツアービデオメーカー：簡単でプロフェッショナルなリスティング

不動産プロフェッショナルは、スマートテンプレートを使用して、編集スキルなしで写真から見事なバーチャルホームツアーを簡単に作成します。

241/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高級な潜在的購入者を対象とした、60秒の洗練されたバーチャルホームツアーを作成し、シネマティックでエレガントな流れでラグジュアリーな不動産を紹介します。視覚スタイルは、各部屋をスムーズにカメラ移動し、広々とした空間と精緻なディテールを強調し、控えめで高級感のあるバックグラウンドスコアを組み合わせます。物件の主要なアメニティに関する詳細な字幕/キャプションを組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、ツアー全体で正確で雄弁な説明を提供し、真にプロフェッショナルな品質の体験を提供します。
サンプルプロンプト2
専任の不動産プロフェッショナルを求める見込み客との信頼とつながりを確立することを目的とした、45秒の魅力的なエージェントプロフィールビデオを開発し、短い物件紹介を統合します。視覚と音声のスタイルは、温かく親しみやすく、それでいて非常にプロフェッショナルであり、エージェントがカメラに直接話しかける様子と、注目を集める物件のショットを交互に組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して、カスタムブランディング要素でエージェントを紹介し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用し、パーソナライズされたAI駆動のビデオ作成アプローチを強調します。
サンプルプロンプト3
投資家や物件のアップグレードを想像する潜在的な売り手にアピールする、劇的なビフォーアフターのホームリノベーションまたはステージングの変革を示す、30秒のインスパイアリングなビデオを生成します。ビデオは、リスティング写真から作成されたインパクトのある視覚的な比較を示す、活気に満ちたクイックリビールスタイルを持ち、エネルギッシュなサウンドトラックに設定されています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して必要な視覚要素を強化し、変革のストーリーをナレーションするためにボイスオーバー生成機能を使用し、AI写真からビデオソフトウェアを使用して素晴らしい物件ビデオを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

物件ツアービデオメーカーの使い方

不動産プロフェッショナルが物件を簡単に紹介できるように設計された直感的なAIビデオプラットフォームで、リスティング写真を魅力的な物件ツアービデオに変換します。

1
Step 1
物件写真をアップロード
まず、高品質のリスティング写真をプラットフォームに直接アップロードします。これがダイナミックな物件ツアービデオの基盤となります。
2
Step 2
テンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた不動産ビデオテンプレートから選択し、物件ツアーに洗練された外観と雰囲気を即座に適用します。
3
Step 3
詳細をカスタマイズ
カスタムブランディング、主要な特徴のためのAIキャプション、バックグラウンドミュージックを追加して、視聴者にとって本当に魅力的な体験を作り出します。
4
Step 4
エクスポートと共有
物件ツアービデオが完璧になったら、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアやMLSプラットフォームで簡単に共有して、リーチを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

不動産エージェントの成功事例を強調

.

成功した物件販売やクライアントのテスティモニアルを紹介する魅力的なビデオを制作し、エージェントの信頼性を高め、新しいリスティングを引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenは不動産プロフェッショナルが見事な物件ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、リスティング写真をシネマティックなビデオに変換する高度なAI写真からビデオソフトウェアです。不動産ビデオテンプレートとAI駆動のビデオ作成を提供し、従来のビデオ編集スキルがなくてもプロフェッショナル品質のバーチャルホームツアーを制作できます。

HeyGenを使用してバーチャルホームツアーを作成するのに、事前のビデオ編集経験は必要ですか？

全く必要ありません。HeyGenは自動化されたビデオ作成で物件ツアービデオメーカーのプロセスを簡素化します。使いやすいAIツールにより、不動産プロフェッショナルは高品質のバーチャルホームツアーを効率的に生成し、貴重な時間を節約し、高度な編集スキルを必要としません。

HeyGenを使用して作成した不動産ビデオにカスタムブランディングを追加できますか？

もちろんです。HeyGenはカスタムブランディングをサポートしており、ロゴ、色、および特定の視覚要素を組み込むことができます。これにより、すべての不動産ビデオで一貫したブランドアイデンティティが確保され、評判を高め、プロフェッショナルな印象を与えることができます。

HeyGenは不動産リスティングのためにどのような種類のマーケティングコンテンツを制作できますか？

HeyGenは、不動産プロフェッショナルが多様なマーケティングコンテンツを作成できるようにします。魅力的な物件ツアービデオやソーシャルメディア用の目を引くリールから、エージェントプロフィールビデオやテスティモニアルビデオまで。AIキャプションやカスタムテキストを活用して、メッセージを効果的に強化することもできます。