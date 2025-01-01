物件ツアービデオメーカー：簡単でプロフェッショナルなリスティング
不動産プロフェッショナルは、スマートテンプレートを使用して、編集スキルなしで写真から見事なバーチャルホームツアーを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高級な潜在的購入者を対象とした、60秒の洗練されたバーチャルホームツアーを作成し、シネマティックでエレガントな流れでラグジュアリーな不動産を紹介します。視覚スタイルは、各部屋をスムーズにカメラ移動し、広々とした空間と精緻なディテールを強調し、控えめで高級感のあるバックグラウンドスコアを組み合わせます。物件の主要なアメニティに関する詳細な字幕/キャプションを組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、ツアー全体で正確で雄弁な説明を提供し、真にプロフェッショナルな品質の体験を提供します。
専任の不動産プロフェッショナルを求める見込み客との信頼とつながりを確立することを目的とした、45秒の魅力的なエージェントプロフィールビデオを開発し、短い物件紹介を統合します。視覚と音声のスタイルは、温かく親しみやすく、それでいて非常にプロフェッショナルであり、エージェントがカメラに直接話しかける様子と、注目を集める物件のショットを交互に組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して、カスタムブランディング要素でエージェントを紹介し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用し、パーソナライズされたAI駆動のビデオ作成アプローチを強調します。
投資家や物件のアップグレードを想像する潜在的な売り手にアピールする、劇的なビフォーアフターのホームリノベーションまたはステージングの変革を示す、30秒のインスパイアリングなビデオを生成します。ビデオは、リスティング写真から作成されたインパクトのある視覚的な比較を示す、活気に満ちたクイックリビールスタイルを持ち、エネルギッシュなサウンドトラックに設定されています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して必要な視覚要素を強化し、変革のストーリーをナレーションするためにボイスオーバー生成機能を使用し、AI写真からビデオソフトウェアを使用して素晴らしい物件ビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは不動産プロフェッショナルが見事な物件ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、リスティング写真をシネマティックなビデオに変換する高度なAI写真からビデオソフトウェアです。不動産ビデオテンプレートとAI駆動のビデオ作成を提供し、従来のビデオ編集スキルがなくてもプロフェッショナル品質のバーチャルホームツアーを制作できます。
HeyGenを使用してバーチャルホームツアーを作成するのに、事前のビデオ編集経験は必要ですか？
全く必要ありません。HeyGenは自動化されたビデオ作成で物件ツアービデオメーカーのプロセスを簡素化します。使いやすいAIツールにより、不動産プロフェッショナルは高品質のバーチャルホームツアーを効率的に生成し、貴重な時間を節約し、高度な編集スキルを必要としません。
HeyGenを使用して作成した不動産ビデオにカスタムブランディングを追加できますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムブランディングをサポートしており、ロゴ、色、および特定の視覚要素を組み込むことができます。これにより、すべての不動産ビデオで一貫したブランドアイデンティティが確保され、評判を高め、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
HeyGenは不動産リスティングのためにどのような種類のマーケティングコンテンツを制作できますか？
HeyGenは、不動産プロフェッショナルが多様なマーケティングコンテンツを作成できるようにします。魅力的な物件ツアービデオやソーシャルメディア用の目を引くリールから、エージェントプロフィールビデオやテスティモニアルビデオまで。AIキャプションやカスタムテキストを活用して、メッセージを効果的に強化することもできます。