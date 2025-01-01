不動産プロ向け物件ツアービデオジェネレーター
貴重な時間を節約し、より多くの問い合わせを獲得。強力なメディアライブラリでプロフェッショナルな品質の物件ビデオを作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディア向けに最適化されたダイナミックな30秒の物件ツアービデオを制作し、リスティングに対する問い合わせを増やしたい不動産エージェントをターゲットにします。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、カスタムブランディング要素と物件のハイライト間の迅速なカットを組み込み、即座にインパクトを与えます。エネルギッシュなビジュアルを補完するために、アップビートで現代的なサウンドトラックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この魅力的な作品を迅速に組み立て、際立つ洗練された出力を簡単に作成します。
忙しい不動産プロフェッショナル向けに、複雑な編集を避けて貴重な時間を節約したい方に合わせた45秒の指導的な物件ハイライトビデオを想像してください。このビデオでは、フレンドリーなAIアバターが物件のユニークなセールスポイントを明確かつ簡潔に紹介し、信頼を与えるプロフェッショナルな品質を体現します。ビジュアルスタイルはクリーンで洗練されており、物件の主要エリアに焦点を当て、特徴を説明するテキストをオーバーレイします。音声は、AIアバターからの安心感のある情報豊かな声で構成され、微妙なアンビエントな背景メロディーで強化されます。
静的なリスティング写真を魅力的な不動産ビデオに変換する方法を示す50秒のハイライトリールを開発し、プロフェッショナルな品質を求める物件所有者や小規模ビジネスに最適です。ビジュアルスタイルは洗練されており、画像を微妙なズームとパンでアニメーション化し、特徴を強調するために画面上のテキストを統合します。モチベーションを高めるアスピレーショナルな音楽トラックがビジュアルを伴います。このビデオの全体的なナarrativeは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して効率的に生成され、首尾一貫したインパクトのあるメッセージを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の物件ツアービデオを向上させることができますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームを使用すると、不動産プロフェッショナルはスムーズなシネマティックな流れを持つ素晴らしい物件ビデオを作成できます。潜在的な購入者を魅了するプロフェッショナルな品質のコンテンツを生成し、より多くの問い合わせを引き出し、契約を迅速に締結するのに役立ちます。
編集経験がなくてもHeyGenで不動産ビデオを作成するのは難しいですか？
全く難しくありません！HeyGenは、写真を簡単にアップロードすることで不動産ビデオの作成プロセスを簡素化します。AIビデオ技術が複雑な部分を処理するため、編集不要で高品質な物件ビデオを生成でき、貴重な時間を節約できます。
HeyGenで作成した物件ビデオにカスタムブランディングを適用できますか？
はい、HeyGenはすべての物件ツアービデオジェネレーター制作にカスタムブランディングをサポートしています。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込んで、すべてのマーケティングチャネルでプロフェッショナルな品質と一貫した存在感を維持できます。
HeyGenはどのようにして不動産プロフェッショナルの時間とリソースを節約しますか？
HeyGenは、不動産プロフェッショナルが静的なリスティング写真を迅速にダイナミックな不動産ビデオに変換できるようにします。AIビデオプラットフォームがビデオ作成を自動化し、高価な外部ビデオグラファーや大規模な編集の必要性を大幅に削減し、貴重な時間とリソースを節約します。