プロパティツアージェネレーター: 没入型バーチャルツアーを今日作成
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、迅速な不動産リスティングのためのインタラクティブな3Dバーチャルツアーと24/7オープンハウスを簡単に生成します。
不動産開発者や高級不動産マーケターを対象に、3Dバーチャルツアーの没入感を紹介する、視覚的に驚くべき90秒のプロモーションビデオを開発してください。洗練された高解像度のビジュアルスタイルと洗練されたバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を用いたプロフェッショナルなナレーションを生成します。カスタムホットスポットを統合し、メディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なビジュアルでツアー体験を豊かにし、高級物件の細部をすべて捉える能力を強調します。
潜在的な住宅購入者や不動産投資家を対象に、さまざまな不動産リスティングを探索するためのインタラクティブツアーの利点を示す、情報豊かな2分間のビデオを制作してください。ビデオは魅力的で親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルを採用し、ダイナミックなビジュアルと明瞭なナレーションを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションで最大限の理解を確保します。視聴者がさまざまな物件の特徴をナビゲートし、画面から直接情報に基づいた決定を下す方法を示し、創造的なテンプレートとシーンを使用して魅力的なビジュアルを提供します。
小規模不動産ビジネスや個人エージェント向けに、マーケティングニーズに対する完全なソリューションとしてのプロパティツアージェネレーターを紹介する、シンプルな45秒の説明ビデオを生成してください。ビデオは実用的で力強いビジュアルスタイルを維持し、直接的なトーンで、インストゥルメンタル音楽を伴います。HeyGenのAIアバターを利用して主要な機能を紹介し、アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなプラットフォームにツアーを適応させる方法を簡素化し、プロフェッショナルなリスティングに不可欠なツールとして位置付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオプロパティツアーの作成を支援しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なビデオプロパティツアーを制作します。これにより、動的なナレーションとビジュアルプレゼンテーションが可能になり、不動産を効果的に紹介し、全体的なマーケティング努力を強化します。
HeyGenは不動産ツアービデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定のカラーパレットをビデオに統合することができます。さらに、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの幅広い選択肢があり、各不動産リスティングにユニークで没入感のあるツアーを可能にします。
HeyGenで生成されたプロパティツアービデオはさまざまなデバイスでどの程度アクセス可能ですか？
HeyGenで作成されたバーチャルプロパティツアービデオは非常にアクセスしやすく、モバイルデバイスやデスクトップブラウザを含むあらゆるデバイスからシームレスに視聴できるように設計されています。HeyGenはまた、アスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポート形式をサポートしており、異なるプラットフォームでの視聴を最適化します。
HeyGenは複数のプロパティツアービデオの制作を効率的にスケールできますか？
はい、HeyGenはビデオコンテンツのための強力なプロパティツアージェネレーターとして、複数のプロパティツアービデオを効率的に制作するための完全なソリューションです。メディアライブラリサポートやボイスオーバー生成のような自動化機能により、多様な不動産リスティングコンテンツの迅速な作成と展開が可能です。