不動産エージェントやプロパティマネージャーを対象に、バーチャルツアーソフトウェアを使って魅力的な物件ウォークスルーを簡単に作成する方法を示す、1分間の簡潔なビデオを作成してください。ビデオはモダンでクリーンなビジュアルスタイルを持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックと明瞭なナレーションを伴い、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とAIアバターがどのようにコンテンツ作成を効率化し、どのデバイスからでもアクセス可能にするかを強調します。

