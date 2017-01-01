物件紹介ビデオメーカーで簡単に魅力的なリスティングを
直感的なテンプレートとシーンを使用して、静的なリスティング写真を動的で魅力的なビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
不動産エージェントが新しい住宅物件をソーシャルメディアで宣伝するための30秒のリスティングビデオを制作します。ダイナミックでモダンな美学を採用し、クイックカットとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、重要な販売ポイントを強調するクリアな字幕を付けて、魅力的な不動産マーケティングビデオテンプレートを提供します。
スマートホームシステムや広大な屋外リビングエリアなど、ユニークな物件の特徴に焦点を当てた60秒の販売ビデオを開発します。スタイルは没入感があり豪華で、スムーズなトランジションとアンビエントミュージックを特徴とし、HeyGenのAIアバターが視聴者を詳細なビデオウォークスルーに案内し、スクリプトからのテキストをビデオに変換してシームレスなナレーションを実現します。
オンラインブラウザによる迅速な消費に最適化された15秒の物件プレゼンテーションをデザインし、物件の最も魅力的な特質を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、魅力的でテンポが速く、ソーシャルメディアプラットフォームに適しており、HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートを活用して、インパクトのある不動産ビデオを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは不動産プロフェッショナルが魅力的な物件紹介ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは不動産プロフェッショナルが物件写真を動的で魅力的なビデオウォークスルーに変換するのを支援します。魅力的なテンプレートとAIを活用したツールを使用して、各リスティングを真に紹介するプロフェッショナル品質の物件ビデオを簡単に作成できます。
HeyGenは不動産マーケティングビデオを強化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、不動産マーケティングビデオを向上させるための包括的な機能を提供しています。AIアバター、リアルな音声オーバー、ストック画像とビデオを含む豊富なメディアライブラリがあります。また、カスタムブランディング、キャプション、魅力的なバックグラウンドミュージックを追加して、非常に効果的なマーケティングビデオを作成できます。
HeyGenはソーシャルメディア向けの不動産リスティングビデオの生成を支援できますか？
もちろんです！HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的な不動産リスティングビデオを簡単に制作できます。柔軟なアスペクト比のリサイズと迅速なエクスポートオプションを使用して、注目を集め、物件リスティングへの関心を高める30秒のビデオを作成できます。
HeyGenはさまざまな不動産ビデオのニーズに対応するカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは物件紹介ビデオからエージェントプロフィールビデオ、説明ビデオまで、多様なニーズに対応するカスタマイズ可能な不動産ビデオテンプレートを幅広く提供しています。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、テンプレートを簡単にカスタマイズし、ブランディングや特定の物件情報を追加できます。