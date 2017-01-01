物件紹介ビデオメーカーで簡単に魅力的なリスティングを

直感的なテンプレートとシーンを使用して、静的なリスティング写真を動的で魅力的なビデオに変換します。

45秒のシネマティックな物件ツアービデオを作成し、目の肥えた購入希望者に向けて高級不動産を紹介します。ビジュアルスタイルはエレガントで高精細、建築のディテールと高級な仕上げを強調し、洗練されたバックグラウンドミュージックとHeyGenの音声生成機能を使用した温かみのあるナレーションで物件紹介ビデオメーカーの体験を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
不動産エージェントが新しい住宅物件をソーシャルメディアで宣伝するための30秒のリスティングビデオを制作します。ダイナミックでモダンな美学を採用し、クイックカットとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、重要な販売ポイントを強調するクリアな字幕を付けて、魅力的な不動産マーケティングビデオテンプレートを提供します。
サンプルプロンプト2
スマートホームシステムや広大な屋外リビングエリアなど、ユニークな物件の特徴に焦点を当てた60秒の販売ビデオを開発します。スタイルは没入感があり豪華で、スムーズなトランジションとアンビエントミュージックを特徴とし、HeyGenのAIアバターが視聴者を詳細なビデオウォークスルーに案内し、スクリプトからのテキストをビデオに変換してシームレスなナレーションを実現します。
サンプルプロンプト3
オンラインブラウザによる迅速な消費に最適化された15秒の物件プレゼンテーションをデザインし、物件の最も魅力的な特質を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、魅力的でテンポが速く、ソーシャルメディアプラットフォームに適しており、HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートを活用して、インパクトのある不動産ビデオを実現します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

物件紹介ビデオメーカーの使い方

物件写真を簡単にプロフェッショナルで魅力的なビデオツアーに変換し、購入者を引き付け、リスティングを強化します。

1
Step 1
写真をアップロード
まず、高品質の物件写真をアップロードします。プラットフォームは、視覚素材を簡単に統合し、魅力的なビデオツアーの基盤を形成するように設計されています。
2
Step 2
テンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた不動産ビデオテンプレートから選択します。これらのテンプレートは、物件を効果的に紹介するための既成の構造を提供します。
3
Step 3
カスタムブランディングを追加
カスタムブランディング、ロゴ、特定のカラースキームを取り入れて、物件ビデオを向上させ、一貫したプロフェッショナルなイメージを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
満足したら、完成した物件ビデオをさまざまなプラットフォームに最適化された複数の形式でエクスポートし、ソーシャルメディアチャンネルで簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

不動産エージェントの専門知識と推薦を強調

成功した物件販売や顧客の推薦を紹介する魅力的なAIビデオを開発し、潜在的な購入者や売り手との信頼と信頼性を構築します。

よくある質問

HeyGenは不動産プロフェッショナルが魅力的な物件紹介ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは不動産プロフェッショナルが物件写真を動的で魅力的なビデオウォークスルーに変換するのを支援します。魅力的なテンプレートとAIを活用したツールを使用して、各リスティングを真に紹介するプロフェッショナル品質の物件ビデオを簡単に作成できます。

HeyGenは不動産マーケティングビデオを強化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、不動産マーケティングビデオを向上させるための包括的な機能を提供しています。AIアバター、リアルな音声オーバー、ストック画像とビデオを含む豊富なメディアライブラリがあります。また、カスタムブランディング、キャプション、魅力的なバックグラウンドミュージックを追加して、非常に効果的なマーケティングビデオを作成できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けの不動産リスティングビデオの生成を支援できますか？

もちろんです！HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的な不動産リスティングビデオを簡単に制作できます。柔軟なアスペクト比のリサイズと迅速なエクスポートオプションを使用して、注目を集め、物件リスティングへの関心を高める30秒のビデオを作成できます。

HeyGenはさまざまな不動産ビデオのニーズに対応するカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは物件紹介ビデオからエージェントプロフィールビデオ、説明ビデオまで、多様なニーズに対応するカスタマイズ可能な不動産ビデオテンプレートを幅広く提供しています。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、テンプレートを簡単にカスタマイズし、ブランディングや特定の物件情報を追加できます。