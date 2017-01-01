物件管理動画メーカー: 驚くべき動画を作成
使いやすいテンプレートとシーン機能で魅力的なリスティング動画を迅速に作成し、マーケティング活動を強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的な入居者や購入者を対象にした45秒の没入型バーチャルツアー動画を作成し、静的な物件写真を動的な不動産動画に変えます。美的感覚はモダンで魅力的にし、説明的なボイスオーバーを伴い、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成機能を利用してナレーションと字幕を自動生成し、アクセシビリティを向上させます。
管理サービスを求める物件所有者向けに60秒の情報動画を開発し、物件管理会社の価値提案を説明します。この物件動画は信頼性がありクリーンなビジュアルスタイルを採用し、フレンドリーなAIアバターが主要なサービスを紹介し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に作成し、メディアライブラリ/ストックサポートで豊かなビジュアルを提供します。
不動産専門家向けに30秒のダイナミックなプロモーション動画をデザインし、マーケティング活動における会社のユニークな販売ポイントを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはインパクトがあり、テンポが速く、明確な行動喚起を含み、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォーム配信を行い、効果的なボイスオーバー生成を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな不動産動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用した自動化により、魅力的な不動産動画を簡単に作成できるようにします。物件リスティングやスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、AIアバターとすぐに使える不動産動画テンプレートを使用して、マーケティング活動を効率化します。
HeyGenは魅力的なリスティング動画やバーチャルツアーの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは不動産動画テンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップ機能を提供し、魅力的なリスティング動画やバーチャルツアーを作成するのに役立ちます。物件の写真を簡単にアップロードし、AIアバターを追加して視聴者を案内することができ、ソーシャルメディアコンテンツとして共有するのに最適です。
HeyGenで作成した物件動画のブランディングコントロールはどのように行えますか？
HeyGenはすべての物件動画で一貫したブランディングを維持することを可能にします。HeyGenのブランドキット機能を利用して、ロゴ、色、フォントをカスタマイズし、不動産動画がエージェンシーのビジュアルアイデンティティに完全に一致するようにし、最大のマーケティング効果を発揮します。
HeyGenのAI動画生成は不動産マーケティングにどのように役立ちますか？
HeyGenのAI動画生成機能は、動画作成を自動化することで不動産マーケティング活動を大幅に強化します。テキストスクリプトから高品質な動画を生成し、AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを完備し、より多くのコンテンツを効率的に制作し、優れた不動産動画メーカーとして際立つことができます。