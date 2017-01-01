物件管理動画メーカー: 驚くべき動画を作成

使いやすいテンプレートとシーン機能で魅力的なリスティング動画を迅速に作成し、マーケティング活動を強化します。

物件管理者をターゲットにした30秒の動画を作成し、新しい物件の魅力的なリスティング動画を簡単に作成できることを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用しながら、AIアバターが視聴者に物件管理動画メーカーを使用してHeyGenのボイスオーバー生成でマーケティングを効率化する利点を案内します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な入居者や購入者を対象にした45秒の没入型バーチャルツアー動画を作成し、静的な物件写真を動的な不動産動画に変えます。美的感覚はモダンで魅力的にし、説明的なボイスオーバーを伴い、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成機能を利用してナレーションと字幕を自動生成し、アクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
管理サービスを求める物件所有者向けに60秒の情報動画を開発し、物件管理会社の価値提案を説明します。この物件動画は信頼性がありクリーンなビジュアルスタイルを採用し、フレンドリーなAIアバターが主要なサービスを紹介し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に作成し、メディアライブラリ/ストックサポートで豊かなビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト3
不動産専門家向けに30秒のダイナミックなプロモーション動画をデザインし、マーケティング活動における会社のユニークな販売ポイントを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはインパクトがあり、テンポが速く、明確な行動喚起を含み、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォーム配信を行い、効果的なボイスオーバー生成を行います。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

物件管理動画メーカーの使い方

AIを活用して魅力的な物件管理および不動産動画を簡単に作成し、マーケティング活動を効率化し、視聴者を引き付けます。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルな不動産動画テンプレートから選択し、物件動画の基礎を迅速に設定します。
2
Step 2
メディアをアップロード
プロジェクトを強化するために、独自の物件写真や動画をアップロードするか、詳細を示すために豊富なメディアライブラリから選択します。
3
Step 3
カスタマイズとブランディング
直感的な動画編集ツールを使用して動画をパーソナライズし、テキストやバックグラウンドミュージックを追加し、一貫した外観のために独自のブランドキットを適用します。
4
Step 4
生成と共有
魅力的な物件管理動画を完成させ、さまざまなアスペクト比で生成し、ソーシャルメディアコンテンツとして簡単に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

物件成功事例の紹介

.

成功した物件リスティングや入居者の声を魅力的なAI動画で紹介し、ブランドの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな不動産動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用した自動化により、魅力的な不動産動画を簡単に作成できるようにします。物件リスティングやスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、AIアバターとすぐに使える不動産動画テンプレートを使用して、マーケティング活動を効率化します。

HeyGenは魅力的なリスティング動画やバーチャルツアーの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは不動産動画テンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップ機能を提供し、魅力的なリスティング動画やバーチャルツアーを作成するのに役立ちます。物件の写真を簡単にアップロードし、AIアバターを追加して視聴者を案内することができ、ソーシャルメディアコンテンツとして共有するのに最適です。

HeyGenで作成した物件動画のブランディングコントロールはどのように行えますか？

HeyGenはすべての物件動画で一貫したブランディングを維持することを可能にします。HeyGenのブランドキット機能を利用して、ロゴ、色、フォントをカスタマイズし、不動産動画がエージェンシーのビジュアルアイデンティティに完全に一致するようにし、最大のマーケティング効果を発揮します。

HeyGenのAI動画生成は不動産マーケティングにどのように役立ちますか？

HeyGenのAI動画生成機能は、動画作成を自動化することで不動産マーケティング活動を大幅に強化します。テキストスクリプトから高品質な動画を生成し、AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを完備し、より多くのコンテンツを効率的に制作し、優れた不動産動画メーカーとして際立つことができます。