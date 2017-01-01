不動産ビデオメーカー：物件リスティングとリードを強化
テキストから魅力的な物件ビデオを迅速に作成し、スクリプトからの高度なテキスト-ビデオ機能でリードを増やします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
45秒の情報ビデオを作成し、管理サービスを求める物件所有者や投資家をターゲットにします。フレンドリーなAIアバターが会社の専門知識の利点を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで信頼性があり、音声は明確で簡潔です。私たちの不動産ビデオメーカーのプラットフォームがどのようにしてリードを増やし、物件運営を効率化するかを強調します。
潜在的な住宅購入者向けに、30秒のダイナミックなソーシャルメディアリールを作成します。鮮やかなビジュアルとアップビートなサウンドトラックを活用して、3つの新しいリスティングビデオを素早くハイライトします。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的でテンポの速い物件紹介を提供し、そのエネルギッシュな流れで即座に注目を集めます。
50秒のエレガントで安心感のあるビデオを制作し、住宅売却者を対象に、エージェンシーでの物件リスティングの簡単なプロセスを説明します。プロフェッショナルなビジュアルと情報豊かなナレーションを備えたこのビデオは、カスタマイズ可能なブランディングを大々的にフィーチャーし、HeyGenの自動字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを確保し、専門知識とパーソナライズされたサービスの感覚を伝えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のリスティングのための魅力的な不動産ビデオツアーを作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは魅力的な物件ビデオの作成を簡素化します。プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートと強力なAIビデオ生成機能を活用して、没入感のあるビデオツアーを迅速に制作し、潜在的な購入者に効果的にリスティングを紹介します。
従来の撮影機材なしで高品質の不動産ビデオを制作することは可能ですか？
はい、HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用すれば、撮影なしでプロフェッショナルな不動産ビデオを作成できます。スクリプトを入力するか写真をアップロードするだけで、プラットフォームがテキストとビジュアルを動的なリスティングビデオに変換します。
HeyGenを使用して、ブランドのアイデンティティに合わせて不動産リスティングビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なカスタマイズ可能なブランディング機能を提供しており、ロゴ、ブランドカラー、独自のスタイルをすべての物件ビデオに組み込むことができます。これにより、すべての不動産ビデオで一貫したブランド表現が確保され、際立つことができます。
HeyGenはどのようにして不動産プロフェッショナルがビデオコンテンツを通じてより多くのリードを生成するのを支援しますか？
HeyGenは不動産プロフェッショナルがソーシャルメディアやさまざまなプラットフォーム向けに最適化された高品質のビデオコンテンツを迅速に制作することを可能にします。魅力的な不動産ビデオや仮想オープンハウスを効率的に作成することで、オンラインプレゼンスを大幅に向上させ、より多くのリードを生成できます。