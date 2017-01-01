新しい物件のリスティング動画で、ソーシャルメディアをスクロールする潜在的な住宅購入者の注意を瞬時に引きつけることを目的とした30秒のハイエナジーな動画を作成してください。ビジュアルスタイルは、現代的なカットと鮮やかな色彩でテンポが速く、アップビートなインストゥルメンタル音楽とクリアで魅力的なナレーションが伴うべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、物件の主要な特徴と家の即時の魅力を強調してください。

