今すぐ魅力的な物件リスティング解説ビデオを生成

リスティングを魅力的なビデオに変換しましょう。HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを活用して、即座にインパクトを与えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
真剣な購入者を対象にした、ラグジュアリーホームの詳細を求める60秒の物件ビデオウォークスルーを開発してください。このビデオは、部屋間のスムーズでプロフェッショナルなトランジションを使用し、建築の詳細やユニークなアメニティを強調し、各機能を説明する明確で権威ある「ボイスオーバー生成」を行います。ビジュアルスタイルはエレガントで高解像度であり、物件のプレミアムなステータスを反映し、トップクラスの不動産ビデオメーカーの制作として効果的に位置付けます。
サンプルプロンプト2
個人的なタッチと物件のショーケースを組み合わせた45秒のセグメントを制作し、見込み客や購入者との信頼を築くことを目指します。フレンドリーな「AIアバター」が物件を温かく紹介し、簡単なポジティブな逸話や特徴を共有し、美しく撮影された内外観のビューに移行します。音声は歓迎的でプロフェッショナルであり、エージェントのブランディング統合をさりげなく強化する招待的な雰囲気を作り出します。
サンプルプロンプト3
初めての住宅購入者向けに、物件のスマートホーム技術やエコフレンドリーな要素などの複雑な機能を簡単に説明する50秒の解説ビデオを生成してください。このビデオは、明確で情報豊富なグラフィックスと心地よいナレーションを使用し、最大限の理解を確保するために読みやすい「字幕/キャプション」を補完します。ビジュアルスタイルはクリーンで教育的であり、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してコンセプトを説明し、このリスティングのユニークさを最終的に明確にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

物件リスティング解説ビデオジェネレーターの使い方

魅力的な物件リスティングビデオを迅速に作成します。AI駆動のツールと簡単なカスタマイズでプロフェッショナルに物件を紹介し、あらゆるプラットフォームで潜在的な購入者を魅了します。

1
Step 1
基盤を選ぶ
物件リスティング専用に設計された多様な「ビデオテンプレート」から選ぶか、生の映像や画像をアップロードしてください。HeyGenは「テンプレートとシーン」を提供し、制作プロセスを迅速に開始できます。
2
Step 2
リスティングの詳細を追加
ビデオに物件の重要な情報を入力します。「スクリプトからのテキストビデオ」を利用して、リスティングの説明を簡単に画面上のテキストやプロフェッショナルな「ボイスオーバー」に変換します。
3
Step 3
ブランディングを適用
HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、エージェンシーのロゴ、色、フォントを統合します。すべてのビデオがプロフェッショナルなイメージに一致し、「ブランディング統合」を強化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成した物件リスティング解説ビデオを、さまざまな「ソーシャルメディア」に最適化されたマルチプラットフォームのアスペクト比でダウンロードします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、即座にインパクトを与える高品質のコンテンツが準備完了です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

不動産テスティモニアルビデオを制作

AI駆動の魅力的なテスティモニアルビデオを開発し、信頼を築き、満足したクライアントの体験を強調します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな物件リスティング解説ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは不動産プロフェッショナルが高品質な物件リスティング解説ビデオを簡単に生成できるようにします。直感的なAI駆動のツールと豊富なビデオテンプレートが、編集スキルがなくても制作プロセス全体を簡素化し、あなたを不動産ビデオメーカーにします。

HeyGenは標準的なリスティングビデオを超えて物件を紹介するためにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？

HeyGenのクリエイティブエンジンは、魅力的なバーチャルツアー、物件ビデオウォークスルー、説得力のあるテスティモニアルビデオなど、多様な不動産ビデオを制作することができます。AIアバター、豊富なストックメディア、シームレスなブランディング統合を活用して、効果的に物件を紹介できます。

HeyGenのツールを使用して異なるプラットフォーム向けに不動産ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアチャンネルに最適化されたマルチプラットフォームのアスペクト比を含む強力なカスタマイズオプションを提供します。プロフェッショナルなボイスオーバーや字幕/キャプションを簡単に追加し、どのオーディエンスにも完璧に合わせた不動産ビデオを作成できます。

HeyGenは既存の資産からどのようにして迅速に不動産ビデオを生成しますか？

HeyGenは、既存のリスティング画像を動的なビデオに変換することでビデオ制作を効率化します。統合されたスクリプトライブラリとAI駆動のエンドツーエンドビデオ生成を活用して、物件の魅力的なマーケティング資料を迅速に制作します。