不動産基盤ビデオメーカー: あなたのAI不動産ビデオメーカー

AIアバターを活用して物件リスティングをダイナミックなビデオに変え、購入者を魅了し、時間を節約します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
特定の不動産会社と協力することの主な利点を説明する、潜在的な住宅購入者向けの30秒の簡潔な説明ビデオを開発します。ビジュアルの美学はクリーンでモダン、かつ魅力的で、アニメーション化されたグラフィックと親しみやすいAIアバターを使用して情報を明確に伝え、HeyGenのAIアバターを通じて効率的に作成され、AI不動産ビデオメーカーが複雑な説明を簡素化する方法を示します。
サンプルプロンプト2
迅速かつ効果的に自宅をマーケットに出したいと考えている潜在的な売り手をターゲットにした、魅力的な15秒のソーシャルメディア広告をデザインします。ビデオはテンポの速いカット、鮮やかなカラーグレーディング、キャッチーでアップビートな音楽を使用し、主要な販売ポイントを目立つテキストオーバーレイとして提示し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ソーシャルメディアでの迅速な消費のためのインパクトのある不動産マーケティングビデオを制作します。
サンプルプロンプト3
不動産エージェンシーとのポジティブな経験を語る満足したクライアントをフィーチャーした、信頼を築くための60秒の本格的なテスティモニアルビデオを制作します。ビジュアルスタイルは温かく本物で、インタビューに似ており、クライアントのフィードバックのクリアで明瞭なオーディオが特徴で、HeyGenの字幕/キャプションによってアクセシビリティと明瞭さが向上し、クライアントとの関係を築くための堅実な不動産基盤ビデオメーカーの能力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

不動産基盤ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで物件を効果的に紹介し、購入者を引き付ける魅力的な不動産ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
スクリプトを入力するか、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンから選択して、物件ビデオの基盤を迅速に構築します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを追加
プロフェッショナルなAIアバターを選んでナレーションを行うか、自然なボイスオーバー生成を行い、物件の詳細を生き生きと伝えます。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げで洗練
字幕/キャプションを自動的に追加して、ビデオの明瞭さとアクセシビリティを確保し、すべての視聴者にメッセージを響かせます。
4
Step 4
シームレスにエクスポートして共有
さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、どの画面でも完璧に見えるように最終ビデオを最適化し、強力な不動産マーケティングビデオにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のあるクライアントの声を制作

AIビデオを簡単に作成し、クライアントの声を紹介して潜在的な購入者との信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAI不動産マーケティングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは不動産エージェントがAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ入力を使用して、リスティング、説明、テスティモニアルビデオを含むプロフェッショナルな不動産マーケティングビデオを簡単に制作できるようにします。これにより、HeyGenはすべてのプロモーションニーズに対応する直感的なAI不動産ビデオメーカーとなります。

HeyGenで作成した不動産ビデオを自分のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供しており、不動産ビデオをブランドに完全に合わせることができます。また、ボイスオーバー生成や字幕/キャプションを活用して、洗練されたプロフェッショナルな出力を実現できます。

HeyGenが不動産の基盤ビデオメーカーとして効率的である理由は何ですか？

HeyGenの革新的なスクリプトからのテキストビデオ入力とAIアバターの組み合わせにより、高品質な不動産基盤ビデオの生成プロセスが効率化されます。ユーザーフレンドリーなインターフェースはドラッグ＆ドロップのワークフローをサポートし、インパクトのあるコンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenは不動産エージェントがさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのビデオを制作するのをどのように支援しますか？

HeyGenは不動産エージェントが多用途な不動産ビデオを作成するために設計されており、アスペクト比のリサイズとエクスポートを提供して、ソーシャルメディアチャネル全体でシームレスに適応します。これにより、どこで共有されてもコンテンツがプロフェッショナルに見えることが保証されます。